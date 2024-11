WWE : Cody Rhodes et son salaire phénoménal pour détrôner Roman Reigns

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré champion du monde à la WWE en avril dernier, Cody Rhodes s’est imposé comme la nouvelle star de l’organisation reine du catch depuis son retour en 2022. Parti en 2016, l’Américain de 39 ans bénéficie aujourd’hui d’un statut radicalement différent qui lui a garanti une augmentation de salaire colossale.

C’est probablement la signature la plus importante qui est survenue à la WWE ces dernières années. Parti rempli de frustration en 2016, Cody Rhodes a fait son retour au sein de l’organisation reine du catch par la grande porte en 2022 avec une participation surprise à WrestleMania, l’emportant contre Seth Rollins. Au fil des années, Cody Rhodes a changé de statut, d’abord sur la scène indépendante américaine puis en étant l’un des fondateurs de la All Elite Wrestling, la surprenante compagnie qui s’est imposée comme une alternative solide à la WWE. De quoi lui permettre de revoir ses émoluments à la hausse, et pas qu’un peu.

« 15 fois plus que ce que je gagnais à la WWE la première fois »

Quittant l’AEW en février 2022, la WWE n’a pas traîné avant de prendre la température pour un retour. Invité de la chaîne YouTube Flagrant, The American Nightmare est revenu sur les coulisses des négociations. « Vince (McMahon, alors président de la WWE, NDLR). est venu chez moi à Atlanta. C'était vraiment la vieille école, du genre 'Hey, il n'y a pas de promesses, mais c'est ce que nous envisageons. Tu affrontes Seth Rollins à WrestleMania 38 à Dallas' », s’est souvenu Cody Rhodes. Vient alors la question financière. « Il a griffonné sur un bout de papier le montant du contrat et l'a simplement fait passer, ce qui n'était pas nécessaire. Je ne peux pas dire exactement combien c'était, mais je peux dire que c'est 15 fois plus que ce que je gagnais à la WWE la première fois », poursuit Cody Rhodes, précisant toutefois que son choix n’était pas une « question d’argent », voulant notamment s’assurer qu'il pourrait conserver son nom, son logo et sa musique d’entrée à la WWE.

Un titre et un record le même week-end

Les deux parties se sont alors entendues pour un retour officialisé le soir de WrestleMania 38. Depuis, le mariage est un grand succès, Cody Rhodes s’étant directement imposé comme l’un des catcheurs les plus populaires de la compagnie, avec les retombées économiques qui vont avec pour WWE. En avril dernier, il a vendu pour plus d'un million de dollars de produits dérivés à son effigie durant le week-end de WrestleMania, battant son propre son record de l’édition précédente. C’est au cours de l'événement à Philadelphie que Cody Rhodes a détrôné Roman Reigns, mettant fin à 1316 jours de règne comme champion incontesté de la WWE. Un investissement payant.