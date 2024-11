Catch : La WWE de retour en France en 2025 après Backlash ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les fans français de la WWE en redemandent après le succès de Backlash en mai dernier, l’organisation reine du catch a annoncé une grande tournée européenne en vue de WrestleMania se déroulant du 14 au 31 mars. Onze villes sont concernées, mais aucune française. À moins d'une surprise sortie du chapeau de la WWE, cela n'évoluera pas sur la période concernée.

Comme chaque année, la route vers WresteMania promet d’être animée, mais elle sera aussi historique en 2025. Durant la période démarrant au Royal Rumble (1er février) jusqu’au grand rendez-vous de l’année (19-20 avril), de nombreux shows de la WWE auront lieu en Europe, du jamais vu alors que les passages sur le Vieux Continent se sont multipliés au cours des deux dernières années. L’organisation reine du catch passera notamment à Barcelone (le 14 mars pour Smackdown), Bruxelles (le 17 mars pour Raw), Bologne (le 21 mars pour Smackdown) Glasgow (le 24 mars pour Raw), ou encore Londres (le 28 mars pour Smackdown et le 31 mars pour Raw). D’autres shows non-télévisés auront également lieu en Allemagne, Irlande du Nord, Autriche et aux Pays-Bas.

🚨 L’incroyable route vers WrestleMania en Europe, avec notamment :



🇪🇸 Smackdown à Barcelone le 14 mars

🇧🇪 Raw à Bruxelles le 17 mars

🇮🇹 Smackdown à Bologne le 21 mars

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Raw à Glasgow le 24 mars

🇬🇧 Smackdown à Londres le 28 mars

🇬🇧 Raw à Londres le 31 mars



🤯 pic.twitter.com/ZQM30QctD0 — Bernard Colas (@BernardCls) November 3, 2024

Quid de la France ?

Malgré l’excellent souvenir laissé par les fans tricolores aux talents de la WWE et à ses dirigeants, tant au niveau de l’ambiance que sur le plan financier, aucune date n’a été officialisée dans l’Hexagone. Si l’hypothèse d’un événement plus tard dans l’année n’est pas à exclure, les Français devraient être contraints de prendre leur mal en patience puisque l’ajout d’une date sur notre sol sur la période concernée pour nos voisins européens n’est pas d’actualité. « Rien de prévu », nous a confié une source proche du dossier.

Le calendrier chargé qui s’annonce en Europe

La planification de la WWE pour ses shows hebdomadaires télévisés ou Premium Live Event (PLE, nom donné pour ses pay-per-view) est un secret bien gardé, ce qui oblige à rester prudents sur le sujet. À l’analyse du calendrier officiellement divulgué ce lundi, on voit mal toutefois à quel moment la WWE pourrait glisser une date supplémentaire en France. Certains fans nourrissent l'espoir d’un Elimination Chamber, le dernier PLE avant WrestleMania, chez nous avant le coup d’envoi du marathon européen, comme cela avait justement été envisagé pour l'édition 2024 d’après les révélations du 10 Sport, mais la WWE sera à Philadelphie le vendredi 7 mars pour Smackdown, de quoi écarter cette idée à première vue. Ensuite, les créneaux du week-end seront occupés par des shows non-télévisés ayant lieu en Allemagne (les samedi 15 et dimanche 16 mars) puis au Royaume-Uni (les samedi 23 et 24 mars) et enfin en Autriche et aux Pays-Bas (les samedi 29 et 30 mars).

Autre indice allant dans le sens d'une déception pour les amateurs de catch en France, celui de la disponibilité de l'Accor Arena, lieu jusqu'ici privilégié pour les shows (non-télévisés) à Paris, ville qui tiendrait la corde pour un événement en France après Lyon. La salle est en effet occupée sur les week-end du mois de mars. À moins d'une surprise sortie du chapeau de la WWE, il faudra donc probablement se contenter de déplacements vers les pays frontaliers pour cette fois.