EXCLU : La WWE a concocté un show «incroyable» en France

Le passage de la WWE en France cette année pour le premier PLE de son histoire dans l’Hexagone est encore dans toutes les mémoires, y compris dans celles des talents présents sur le ring le soir de 'Backlash'. Interrogé en exclusivité par le10sport.com, Damian Priest s’est enflammé pour le public tricolore, d’un « niveau différent » selon lui.

Le public français a définitivement marqué les esprits les 3 et 4 mai dernier à l’occasion du premier Premium Live Event de l’histoire de la WWE organisé sur notre sol avec 'Backlash', précédé la veille du show télévisé 'Smackdown'. Plus de 11.000 spectateurs étaient réunis du côté de la LDLC Arena de Lyon-Décines pour le grand rendez-vous, permettant à l’organisation reine du catch de battre un record de rentabilité pour un show en arène. De quoi forcément marquer les dirigeants de la WWE, également épaté par l’énorme engouement des fans tricolores qui ont donné de la voix comme rarement dans l’histoire de la compagnie. Les talents présents ce soir-là s’en souviennent encore.

Jey Uso's entrance at Backlash 2024 is still the GREATEST entrance of the entire year.



11,000+ PEOPLE YEETING 🔥 pic.twitter.com/wHgl7MAa86 — TribaI Wrestling (@TribalMegastar) September 11, 2024

« Cette soirée-là en France, je ne l'oublierai jamais »

Présent en Allemagne le mois dernier pour ‘Bash in Berlin’, autre show de la WWE se déroulant en Europe, Damian Priest s’est dit impressionné par l’ambiance en France. « Incroyable ! C'était les frissons, quelque chose que je n'avais jamais vu, affirme l’ancien champion du monde. Nous avons connu beaucoup de bons publics, mais celui-là était d'un niveau différent et j'adore le fait que nous puissions voyager dans tous les pays et expérimenter ce type de public, c’est fou. Cette soirée-là en France, je ne l'oublierai jamais. »

« Différent de Porto Rico »

Mieux que Porto Rico, où avait lieu la précédente édition de 'Backlash' déjà impressionnante concernant l’ambiance ? Nous avons osé poser la question au catcheur américain d'origine portoricaine. « C'était différent, différent », s’est amusé Damian Priest, qui n’est pas le seul à s’enthousiasmer pour le passage de la WWE chez nous. « Ils étaient tellement bruyants que les montres connectées s'éteignaient. C'était incroyable », s’enflammait notamment AJ Styles il y a quelques mois, interrogé en exclusivité par le10Sport.com. Selon lui, il ne fait aucun doute que la France accueillera un nouveau PLE à l’avenir : « Nous allons revenir, il n’y a aucun doute ».