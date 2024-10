EXCLU - WWE : Partie à l’AEW, le retour d’une énorme star est demandé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti à l’AEW au terme de son contrat à la WWE , Edge n’a pas été oublié au sein de l’organisation reine du catch. De passage en exclusivité au micro du 10 Sport, Damian Priest s’est prononcé au sujet de son ancien mentor et ne cache pas son souhait de l’affronter avant la fin de sa carrière.

Depuis 2019, et la création de l’AEW, la WWE n’est plus en situation de monopole dans le secteur du catch, de quoi permettre aux talents d’avoir le choix pour leur carrière. C’est ainsi qu’Edge, Adam Copeland de son vrai nom, a rejoint la concurrence l’an dernier au terme de son contrat à la WWE. L’occasion pour lui de découvrir un nouvel environnement à 49 ans et entamer le dernier chapitre d’une carrière si particulière, lui qui fut contraint de prendre sa retraite en 2011 à la suite des complications d'une blessure au cou contractée quelques années auparauvant.

Le Judgment Day, l’héritage d’Edge à la WWE

De retour à la WWE en 2020 avant de partir trois années plus tard vers la All Elite Wrestling, Edge a notamment été à l’origine du lancement du ‘Judgment Day’, un groupe de catcheurs encore existant aujourd’hui à la WWE, au sein duquel Damian Priest a changé de dimension en étant l’un des membres fondateurs. De passage au micro du 10 Sport le mois dernier du côté de Berlin, l’ex-champion du monde s’est souvenu avec nostalgie de son ancien mentor.

« Je lui ai quand même dit qu'il me devait un autre match »

Interrogé sur la personne qu’il souhaiterait affronter en dehors de la WWE s’il en avait l’occasion, Damian Priest a opté pour "The Rated R Superstar". « Si c'est quelqu'un que j'ai déjà affronté, ça doit être lui. C'est l'un des plus grands de tous les temps et je n'en ai pas fini avec lui ». Alors qu’Adam Copeland a brillé dans l’exercice du Money in the Bank durant sa carrière à la WWE, tout comme Damian Priest, sacré champion du monde à WrestleMania XL, les deux hommes continuent d’échanger ensemble, notamment en marge de l’évènement à Philadelphie en avril dernier : « Bien sûr, je lui ai parlé avant et après (son sacre mondial, NDLR), et je lui ai quand même dit qu'il me devait un autre match, alors je l’attends ! » L’invitation est lancée.