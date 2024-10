EXCLU - WWE : CM Punk fait craindre le pire, le vestiaire est cash !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que cela semblait encore inimaginable quelques mois auparavant, CM Punk a retrouvé la WWE en novembre dernier, peu après son départ mouvementé de l’AEW. La star du catch est connue pour son fort tempérament et ses vrais clashs en coulisse, de quoi semer le doute sur sa capacité à s’intégrer au sein de l’organisation reine du catch qu’il avait brusquement quitté dix ans plus tôt. Mais à en croire Damian Priest et Rhea Ripley, interrogés en exclusivité par le10sport.com, tout se passe à merveille.

CM Punk s’apprête à disputer le combat le plus important de sa deuxième vie à la WWE. De retour en novembre dernier et éloigné une partie de l’année à cause d’une blessure au triceps, l’ancien champion du monde affrontera Drew McIntyre samedi prochain lors de l’événement ‘Bad Blood’. Outre cet important pépin physique l’éloignant des rings pendant environ six mois, CM Punk a rapidement retrouvé sa place dans le vestiaire malgré les nombreux doutes qui entouraient son retour. Il faut dire que sa sortie en 2014 avait été explosive avec un départ brutal au terme du Royal Rumble en janvier suivi d’un licenciement le 13 juin de cette même année, jour de son mariage. « C'était très calculé, très délibéré. Même si j'en ai ri et que cela n'a pas affecté ma journée, je me suis dit qu'une fois de plus, ils étaient allés trop loin. Ils avaient poussé la mauvaise personne », déclara-t-il par la suite. Son passage à l’AEW, l’organisation concurrente, n’a pas été de tout repos non plus avec de grosses tensions en interne, jusqu’à en venir aux mains avec d’autres talents dans les vestiaires, provoquant un autre licenciement.

« Il n’y a eu aucun problème »

On pouvait alors légitimement s’interroger sur la capacité de CM Punk à se faire une place dans un vestiaire qui n’a jamais semblé aussi épanoui à la WWE. En marge de ‘Bash in Berlin’ le mois dernier, le10sport.com est allé à la rencontre de Damian Priest et Rhea Ripley pour leur demander leur ressenti sur la cohabitation avec CM Punk. « Honnêtement, il n'y a eu aucun problème, aucun dont j'ai entendu parler en tout cas », affirme la catcheuse australienne de 27 ans. « Il est évident qu'il y a eu beaucoup de questions à son retour sur son attitude et tout ce qui s’ensuit. Pour ma part, je ne pourrais pas être plus heureux de l’avoir, appuie l’ancien champion du monde. Il a été formidable dans le vestiaire, un grand leader, il donne des conseils quand c'est nécessaire, et de mon côté c’est un bon ami. Un bon gars et comme je l'ai dit, je suis heureux de l’avoir. »

Le bel échange entre Rhea Ripley, nerveuse à l’occasion de son retour sur le ring à #SummerSlam, et CM Punk, qui tente de la rassurer pic.twitter.com/fVOjmjl3ZO — Bernard Colas (@BernardCls) August 8, 2024

« Il est tellement extraordinaire dans les coulisses »

Plusieurs vidéos postées par la WWE montrent effectivement CM Punk venir en aide aux jeunes talents de la compagnie, y compris Rhea Ripley avant de remonter pour la première fois sur le ring depuis sa blessure lors du dernier SummerSlam en août. « Le fait qu'il se soit arrêté pour me parler avant mon match à Summerslam, alors que j'étais évidemment perturbée, cela a signifié beaucoup pour moi, vraiment, explique-t-elle. Il est tellement extraordinaire dans les coulisses, tellement accueillant, si terre à terre et humble, et pour moi qui ai grandi en le regardant et comme l'un de mes favoris, c'est juste fou de l'avoir près de moi, de pouvoir lui parler et de le voir me traiter non pas comme une fan mais comme l’une de ses collègues de travail. C'est vraiment vraiment cool. »