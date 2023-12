CM Punk : Le clash qui va secouer la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Seth Rollins et CM Punk arriveront-ils à mettre de côté leurs différends pour se retrouver sur un ring de la WWE ? Le réel prend le dessus sur la fiction dans cette histoire, alors que les deux hommes sont en guerre depuis plusieurs années. Interrogé, l’actuel champion du monde de la WWE est revenu en longueur sur son clash avec CM Punk, qui a dans la foulée remis une pièce dans la machine.

« Ne t'approche pas, espèce de cancer, éloigne-toi de moi pour toujours ». En janvier dernier, Seth Rollins n’essayait même pas de cacher la haine ressentie à l’égard de CM Punk, les deux hommes étant en froid depuis plusieurs années. Et ça s’est vu le 25 novembre dernier lorsque l’ancien champion de la WWE, parti au début de l’année 2014, a fait son retour aux Survivor Series. Dans un accès de colère, l’actuel détenteur de la ceinture poids lourd s'était emporté sous les yeux des fans ébahis, adressant à CM Punk plusieurs doigts d’honneur, accompagné d’un « va te faire f***** ».

Seth Rollins does not look happy with CM Punk's return.Work or shoot?#WWE #SurvivorSeriespic.twitter.com/jbciHS8JaS — Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling_) November 26, 2023

« Il a dit de très mauvaises choses sur moi »

À l’occasion d’un long entretien avec Sport Illustrated Media Podcast , Seth Rollins s’est prononcé en détail sur le cas CM Punk, affirmant pour commencer ne pas avoir été informé de la surprise tout en regrettant sa réaction colérique. « Je comprends pourquoi très peu de gens étaient au courant de ce qui se tramait. Sur le moment, j'étais extrêmement émotif... C'était une réaction très brute, très émotionnelle. Je ne peux pas revenir en arrière. J’aurais aimé me comporter avec un peu plus de sang-froid », affirme le champion du monde. Certains rapports indiquaient pourtant que les participants au main event des Survivor Series avaient été prévenus de l’arrivée de CM Punk quelques secondes avant leur match, ce qu’a d’ailleurs confirmé le catcheur JD McDonagh auprès du Daily Mail . Le doute persiste alors sur la version de Seth Rollins, qui pourrait servir à mettre en place progressivement la rivalité à l’écran, et ce malgré leur relation houleuse.

Car l’animosité entre les deux hommes ne fait elle aucun doute, eux qui se sont écharpés verbalement en dehors des caméras de la WWE au cours des dernières années. « Il a dit de très mauvaises choses sur moi. Il a parlé de moi et de la compagnie pendant des années. Je parle de choses vraiment dures , se justifie Rollins au moment d’évoquer ses rapports avec CM Punk. Il m'a traité de lèche-bottes et d'autres choses du même genre. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas ce que je représente. Je suis une personne loyale et je me suis senti insulté par la façon dont il m'a traité, dont il a traité l'entreprise pour laquelle je travaille, dont il a traité les amis avec lesquels je travaillais. » Malgré tout, Seth Rollins semble prêt à prendre sur lui pour collaborer avec CM Punk en vue d’une affiche faisant déjà saliver tous les fans de catch et qui semble inéluctable comme il le reconnaît lui-même, bien que cela ne s’annonce pas évident.

Un compromis peut-il être trouvé ?

« Je suppose que ce n'est qu'une question de temps. Quel que soit le lieu, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de décider. Je me contente de me présenter et de travailler , confie Seth Rollins. On n'aime pas tous ceux avec qui on travaille. Je n'ai certainement pas aimé tous ceux avec qui je suis monté sur le ring au fil des ans, mais j'ai toujours trouvé un moyen d'en faire de la magie. Et donc, s'il y a Seth Rollins contre CM Punk, d'une manière ou d'une autre, ce sera magique. (…) Je suis un businessman. Je suis prêt à faire des affaires si c'est possible. Et je suis prêt à me réconcilier avec les gens si c'est possible. Je sais que cela peut paraître fou, mais je suis ouvert à ça car j'ai presque 38 ans, et je n'ai pas le temps de garder toutes ces rancunes. Je pense que ça demande beaucoup d'énergie de garder cette négativité, et j'aimerais mettre cette énergie ailleurs et la rendre positive. »

👀 CM Punk parle de Seth Rollins comme d’une « pomme pourrie », encourageant le public à chanter son thème car il n’a que ça🗣 « Il n'est même pas L'HOMME dans sa propre maison » La première confrontation entre les deux va être explosive 💥 #Smackdown pic.twitter.com/LGvu1KzL53 — Bernard Colas (@BernardCls) December 9, 2023

CM Punk qualifie Rollins de « pomme pourrie » et affiche ses ambitions