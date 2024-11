Mercato - OM : Encore une annonce fracassante pour De Zerbi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Roberto De Zerbi avait lâché une bombe il y a quinze jours, expliquant après une cinglante défaite contre l'AJ Auxerre qu'il était prêt à quitter l'OM. Le coach italien a rebondi sur ces propos vendredi en conférence de presse, et n'a pas hésité à mettre les choses au clair avec une nouvelle sortie médiatique magistrale dont il a le secret.

« Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises ». Voilà les propos lâchés par Roberto De Zerbi le 8 novembre dernier après la claqué reçue à domicile contre l'AJ Auxerre (1-3) en championnat, et l'entraîneur italien de l'OM avait donc clairement indiqué qu'il était prêt à quitter ses fonctions. Une sortie médiatique qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 15 jours.

« Je ne fuis pas. Je reste ici »

Interrogé vendredi en conférence de presse, De Zerbi est revenu sur ces propos et a fait une nouvelle annonce très cash sur son avenir à l'OM : « Moi, mais les joueurs et le club de manière général, n'accepte pas le match contre Auxerre. Sur le terrain, ce n'était pas suffisant. Je n'ai pas employé de mots forts. J'ai juste assumé mes responsabilités. On a joué cinq matchs au Vélodrome, une victoire, deux nuls et deux défaites. J'assume mes propres responsabilités. Si vous croyez que je vais démissionner, que c'est mon idée, je tiens vraiment à souligner que je ne fuis pas. Je reste ici », lâche le technicien italien.

« Je n'ai pas fui quand Poutine a bombardé Kiev »

« Je n'ai pas fui du Shakhtar même quand Poutine a lancé des bombardements à Kiev. Je crois à cet OM, aux joueurs que j'entraîne. Je ne vais nulle part ailleurs », poursuit De Zerbi, affirmant donc qu'il ne quitterait pas l'OM malgré les difficultés rencontrées au Vélodrome. Voilà qui est clair.