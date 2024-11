Transferts - OM : Une folle promesse est faite à Paul Pogba !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille est dans une phase de reconstruction d'effectif avec son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Adrien Rabiot a déposé ses valises à l'OM et pourrait être rejoint par un autre international français : Paul Pogba. Le champion du monde sera libre de tout contrat en fin de semaine prochaine et Djibril Cissé assure qu'il retrouvera son meilleur niveau à l'Olympique de Marseille.

Paul Pogba sera officiellement libre de s'engager où bon lui semble à compter du 30 novembre prochain. La Juventus a en effet communiqué sur la question le 15 novembre dernier en assurant que son bail allant initialement jusqu'au 30 juin 2026 sera résiliée à la date en question. Son retour sur les terrains est programmé pour mars 2025 grâce à la réduction de sa suspension pour dopage de 4 ans à seulement 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport.

L'OM est l'une des options prises en considération par Paul Pogba si l'on en croit les informations de TuttoJuve. Le champion du monde aimerait s'engager en faveur d'un club français et cette nouvelle ne semble pas être tombée dans l'oreille d'un sourd chez Adil Rami. L'ancien joueur de l'OM (2017-2019) et ex-coéquipier de Pogba chez les Bleus l'a interpellé par le biais de sa chaîne Twitch.

« Écoute, les rumeurs disent que tu vas te diriger vers l’Olympique de Marseille. J’ai envie de te dire que si c’est vrai, je suis très très très content. Cette équipe a besoin d’un peu plus de caractère. Si ça se fait frérot, je débarque à Marseille, je te préviens, bien évidemment je vais venir avec trois, quatre ou cinq maillots que tu vas signer, dont un pour ma communauté Twitch et mes abonnés, mais je serais tellement content de te voir à Marseille. Tiens moi au courant et on se capte. Si t’as besoin de quoi que ce soit, tu le sais, je suis ton soldat. Et Marseille est un très très très bon choix, je te dis la vérité. Je te le souhaite et je leur souhaite ».

Djibril Cissé est un autre ex-joueur de l'OM (2006-2009). Sur le plateau de L'Equipe de Greg, émission de la chaîne L'Equipe, le natif d'Arles n'a pas caché son ambition simple dans le dossier Paul Pogba à l'OM. « Paul, l’OM c’est un bon club, avec des bons supporters qui pourront t’amener à revenir à ton maximum, donc viens ! ».