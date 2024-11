RC Lens : Un joueur «incroyable» a signé, l'entraineur balance

Arnaud De Kanel

Nommé entraineur du RC Lens suite au départ de Franck Haise, Will Still ne manque pas de défenseurs centraux. En effet, suite au transfert avorté de Kevin Danso vers l'AS Rome, le Belge compte pas moins de cinq solutions à ce poste. Malang Sarr en fait partie et Still a très vite été séduit.

Will Still passe un nouveau gros test ce samedi avec la réception de l'OM à Bollaert. Le nouvel entraineur du RC Lens devrait aligner une défense inédite en Ligue 1 en raison des suspensions de Jonathan Gradit et de Kodir Khusanov. Malang Sarr devrait être aligné selon L'Equipe, lui qui est très apprécié du coach belge.

«Son état d'esprit est assez incroyable»

Malang Sarr joue très peu depuis le début de la saison mais il ne s'en plaint pas. Son attitude est exemplaire est cela plait bien évidemment à son entraineur Will Still qui l'a fait savoir.

«J'ai 200 % confiance en lui»

« Son état d'esprit est assez incroyable. Au premier coup de téléphone, il m'a dit sa faim, son envie de redécouvrir le plaisir d'être footballeur. J'ai 200 % confiance en lui », a déclaré Will Still pour L'Equipe. Un très beau compliment pour Malang Sarr qui peut espérer grimper dans la hiérarchie avec le possible départ de Kevin Danso lors du mercato d'hiver.