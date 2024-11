RC Lens : Un ancien du PSG l'a humilié, il vide son sac !

Arnaud De Kanel

Entraineur du PSG pendant un an et demi, Mauricio Pochettino avait rebondi à Chelsea un an plus tard. Il disposait d'un effectif trop garni, et en avait presque oublié la présence de certains éléments, comme Malang Sarr, qu'il assurait ne pas connaitre. Le défenseur lensois l'avait très mal vécu à l'époque.

Phénomène de précocité à l'OGC Nice, Malang Sarr rejoingnait Chelsea en 2020 avec l'espoir de lancer une grande carrière en Premier League. Mais son passage chez les Blues aura rapidement tourné au cauchemar, avant de se terminer très mal avec Mauricio Pochettino. En effet, l'ancien entraineur du PSG a humilié l'actuel défenseur du RC Lens.

Pochettino humilie Sarr

Interrogé sur le cas Malang Sarr, l'Argentin avait avoué qu'il ne connaissait pas le défenseur tricolore. « Qui ça ? », avait répondu Mauricio Pochettino devant la presse. Une terrible humiliation pour Malang Sarr, qui avait été touché en plein cœur.

«Je l'ai mal pris»

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Malang Sarr est revenu sur ce terrible épisode. « Je l'ai mal pris, ça n'avait pas lieu d'être. Il me connaissait, il avait même essayé de me recruter à Tottenham. Je n'ai même pas demandé d'explication. Victime du foot business, c'est un grand mot, mais oui j'en ai fais les frais. Si cette mise à l'écart avait été liée à mes performances, ou au fait que je n'étais pas une bonne personne, j'aurais dû faire un travail sur moi. Mais j'ai vécu tout ça malgré moi », a déploré le joueur du RC Lens.