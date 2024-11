Il prend le premier billet d'avion pour quitter le RC Lens !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'il pensait passer la trêve internationale dans le nord de la France, Facundo Medina a répondu positivement à l'appel de Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l'Argentine a fait appel au joueur du RC Lens pour remplacer Lisandro Martinez, forfait. S'il n'est pas entré en jeu face au Paraguay, le défenseur de 25 ans a été chaleureusement remercié par son coach.

Facundo Medina n’était pas présent sur la pelouse pour défier le Paraguay ce jeudi soir. Pas de quoi entamer la bonne humeur du défenseur, qui ne devait même pas être présent durant ce rassemblement. Lionel Scaloni lui avait préféré Lisandro Martinez. Mais blessé, le joueur de Manchester United a dû laisser sa place.

Mercato : Le RC Lens réagit à un dossier sensible ! https://t.co/UBYErs0Uud pic.twitter.com/A5BDGZDHgq — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Medina appelé à rentrer au pays

Alors, le sélectionneur de la formation championne du monde a pris son téléphone pour demander à Medina de faire le déplacement. Le joueur du RC Lens n’a pas hésité et a pris le premier avion pour rejoindre l’Amérique du Sud.

Il n'a pas hésité

« Nous l’avons appelé et il a obtenu son billet d’avion lui-même instantanément parce qu’il voulait absolument nous rejoindre. C’est quelque chose de précieux, de génial. Il ne faisait pas partie de la liste ni même de la pré-liste, mais il a tout fait lui-même. Il est allé parler à son entraîneur, il a payé son billet et il est arrivé ce matin (jeudi 14 novembre, NDLR), c’est quelque chose à valoriser et c’est un très bon message pour le groupe. Soyez là ! » a déclaré Scaloni en conférence de presse.