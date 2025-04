OM : Longoria envoyé en prison, l’improbable punchline !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est donc ce dimanche 6 avril que le coup d’envoi de la Kings League est donné en France. Ce sont 8 équipes qui vont se battre notamment pour 4 places qualificatives pour la Coupe du monde. Parmi celles-ci, on retrouve notamment le Panam All Starz, président par Pfut. Mais quel genre de président est-il ? Pas un Pablo Longoria visiblement…

Parmi les affiches de la 1ère journée de Kings League en France, on retrouve notamment un match entre le Wolff Pack d’Adil Rami et le Panam All Starz de Pfut. Alors qu’il existe un passif entre les deux présidents, la rencontre promet du spectacle. En marge de cet événement, celui qui va affronter l’ancien joueur de l’OM s’est confié à Footmercato. Il a notamment été demandé à Pfut quel genre de président il était, il qui est donc à la tête du Panam All Starz.

« Nasser, c’est la grande classe »

Pfut est-il alors plutôt un Nasser Al-Khelaïfi, un Florentino Pérez ou un Jean-Michel Aulas ? « Nasser, c’est la grande classe. Là, il est un peu en mode dictateur du football français donc je ne sais pas comment le situer. Florentino Perez, c’est une mafia. Aulas a marqué l’histoire du football français, on ne peut pas lui enlever ça même si, à l’époque, il me prenait la tête quand il faisait des sorties tout le temps. Il a fait beaucoup pour le football français », a répondu le créateur de contenu, fan du PSG.

« Longoria n’est pas en prison lui ? »

Quid également de Pablo Longoria ? A propos du président de l’OM, Pfut a lâché une punchline en rapport avec son récent coup de gueule sur les arbitres et sa sanction, balançant : « Longoria…je n’ai pas d’avis. Il n’est pas en prison lui ? Il a pris une longue suspension donc bon ».