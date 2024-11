Le PSG a déjà tranché pour ce transfert improbable !

Alexis Brunet

Au PSG, contrairement à Rennes, Désiré Doué a plus de mal à exister. Le temps de jeu du milieu offensif a baissé dans la capitale, et des premières rumeurs commencent à arriver, affirmant que le Français pourrait aller voir ailleurs. Toutefois, cela serait plus une volonté du joueur, car le champion de France n’a pas l’intention de se débarrasser de l’ancien Rennais pour le moment.

L’été dernier, le PSG a décidé de miser sur un grand talent de Ligue 1. Étincelant du côté du Stade Rennais, Désiré Doué est finalement parti vers le club de la capitale pour 50M€ environ. Mais depuis son arrivée à Paris, le milieu offensif peine à confirmer tout son potentiel, et il ne dispose pas de beaucoup de temps de jeu.

Doué pourrait quitter le PSG l’été prochain

Le temps de jeu de Désiré Doué au PSG n’est clairement pas le même que celui qu’il avait au Stade Rennais, et cela commencerait déjà à affecter le milieu offensif. Selon le média Anfield Watch, Liverpool surveillerait avec attention la situation du Français, et un transfert pourrait même aboutir l’été prochain, si le temps de jeu du médaillé d’argent aux Jeux Olympiques n'évolue pas.

Le PSG ne veut pas se séparer de Doué

La volonté de Désiré Doué serait donc de quitter le PSG s’il ne gagne pas en temps de jeu, mais qu’en pense le club de la capitale ? Selon le journaliste de Football Transfers Robin Bairner, les dirigeants parisiens compteraient toujours sur l’ancien Rennais et ne seraient donc pas enclin à se séparer de lui dès l’été prochain. « Il (le PSG) a investi 50 millions d'euros sur lui pendant l'été, alors attendez-vous à ce que Doué ait encore au moins 18 mois pour faire ses preuves à Paris. Luis Enrique l'a d'ailleurs confirmé jeudi. » En effet, le coach parisien a déclaré en conférence de presse qu’il voyait l’avenir avec Désiré Doué, mais cela sera-t-il suffisant pour le garder si sa situation ne s’améliore pas ? Affaire à suivre...