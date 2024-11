PSG : Départ historique, l'intervention qui peut tout changer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La question du future stade du PSG est un sujet sensible. D'autant plus que Nasser Al-Khelaïfi a lâché une petite bombe en évoquant la possibilité que le club de la capitale quitte très rapidement le Parc des Princes. Cependant, Rachida Dati, candidate à la Mairie de Paris en 2026 a pris position. Et cela pourrait bien tout changer.

Depuis plusieurs mois, la possibilité que le PSG quitte le Parc des Princes fait régulièrement parler. Et ce dossier a encore été relancé jeudi soir par Nasser Al-Khelaïfi qui estime que ce sujet est vital pour le club de la capitale.

Al-Khelaïfi s'inquiète pour le stade du PSG

« Si j'écoute mon cœur, on ne part pas. Mais aujourd’hui, tout le monde en Europe a des stades de 100.000, 80.000, 90.000 places... On en a besoin, sinon on est morts. Est-ce une question de vie ou de mort? Oui. On est en France, mais on joue aussi en Europe. On dispute chaque année la Ligue des champions. Si on veut être au même niveau que les autres clubs, et sur le fair-play financier… On a besoin de notre stade », a lâché le président du PSG au micro de RMC.

Rachida Dati intervient

Cependant, Rachida Dati, maire du VIIe arrondissement de Paris et future candidate à la Mairie de la capitale, veut aussi voir le PSG rester à Paris. « Le PSG a inauguré aujourd’hui son nouveau centre d’entraînement à Poissy. Avec 59 hectares et 150 000 m2 d’espaces dédiés aux entraînements extérieurs, le club parisien se dote de l’un des centres les plus innovants au monde. Le PSG doit rester à Paris. Bravo ! », a-t-elle écrit sur son compte X.