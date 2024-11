L’OM boucle un deal, un fiasco est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Directeur sportif de Toulon, Frédéric Meyrieu s'est confié sur le développement de son club et sur les échanges avec certains clubs de l'élite comme l'OM. L'ancien joueur de l'équipe marseillaise a confirmé qu'un partenariat a été conclu. Sauf qu'à l'heure actuelle, aucun espoir toulonnais n'a porté les couleurs phocéennes depuis cet accord.

Toulon est connu pour être une ville de rugby. Mais dans cette terre d’ovalie, le club de football tente de se frayer un chemin vers le professionnalisme. Actuellement en National 2, la formation tente d’exister dans la région. C’est en tout cas l’objectif de Frédéric Meyrieu, ancien joueur de l’OM et du RC Lens.

Mercato - OM : Rabiot a recalé un club historique https://t.co/wPKzT28xxJ pic.twitter.com/Uxibb4RMYh — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

L'OM a conclu un pacte avec Toulon

Pour mettre en valeur les jeunes du club et de la région, Toulon a noué un partenariat avec l’OM. Mais les fruits de cet accord se font entendre. Peu de joueurs ont évolué en professionnel, au sein de la formation phocéenne.

« Aucun de nos joueurs n’y a encore signé »

« On est en partenariat avec l’Olympique de Marseille, on est le seul club du Var dans ce cas. Le paradoxe, c’est qu’aucun de nos joueurs n’y a encore signé. Une fille y est passée pro et une autre a intégré le centre de formation mais pas de garçon. J’en ai quatre qui sont allés à Monaco, un à Saint-Etienne, deux à Montpellier, trois à Nice, mais pas à l’OM » a confié Meyrieu dans un entretien accordé à But Football Club.