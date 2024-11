Transfert à 100M€, un clash annoncé au PSG avec Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compte tenu des problèmes offensifs montrés par le PSG depuis le début de la saison, il est question d’une possible arrivée d’un buteur lors du mois de janvier. Les regards se tournent notamment vers Viktor Gyökeres, qui affole les compteurs avec le Sporting Portugal. Alors que recruter le Suédois coûterait 100M€, le montant de sa clause libératoire, voilà que cela pourrait virer au clash avec Luis Enrique.

A 26 ans, Viktor Gyökeres est le joueur le plus en vue du moment. Et pour cause… En effet, que ce soit avec le Sporting Portugal ou la Suède, le buteur ne cesse de faire trembler les filets. Ses statistiques sont impressionnantes et forcément, cela n’échappe à aucun grand club européen. Pourrait-on assister à un transfert de Gyökeres au mois de janvier ? Tandis que la clause libératoire du Suédois est fixée à 100M€, il y aurait du beau monde intéressé. Le PSG ferait notamment partie des clubs qui pourraient s’offrir Viktor Gyökeres.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Luis Enrique déteste avoir un joueur plus célèbre que lui »

Mais voilà que le PSG pourrait s’exposer à certaines complications en intégrant Viktor Gyökeres à l’effectif de Luis Enrique. En effet, entre le Suédois et l’entraîneur espagnol, il pourrait y avoir quelques étincelles. C’est ce qu’a expliqué Thibaud Vézirian sur Twitch, confiant : « Gyökeres au PSG ? Luis Enrique déteste avoir un joueur plus célèbre que lui et plus star que lui. C’est un gros problème ».

« Ça sert à rien de mettre 100M€ sur un joueur »

De plus, le prix de 100M€ en refroidit plus d’un concernant ce transfert de Viktor Gyökeres. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen, pas vraiment emballé par une arrivée du Suédois au PSG : « Il a l’air de montrer beaucoup de régularité, il a beaucoup de talent, il marque des buts, même si certains vont dire qu’il joue au Sporting Portugal. Il faut relativiser. Il va jouer des équipes, il peut marquer beaucoup de buts. Ce n’est pas pour ça que si tu le fais signer à Paris, tout de suite il va être performant, encore plus sur un mercato d’hiver. Et même en été. Après, il y a la stratégie de l’entraîneur. On est d’accord ou pas avec Luis Enrique, aujourd’hui, il s’est beaucoup passé de numéro 9, il joue avec un faux 9. Donc tu mets 100M sur Gyökeres, tu le recrutes en numéro 9. Mais aujourd’hui, à ce que je sache, il y a Kolo Muani, recruté pour quasiment 100M€. Rassurez-moi, Gyökeres, vous n’êtes pas en train de me dire que c’est le meilleur joueur du monde aujourd’hui et que c’est lui qui va régler tous les problèmes du PSG. Le PSG a des problèmes, on l’a vu en Ligue des Champions, mais Ramos va revenir et peut-être que la solution pour marquer des buts c’est Ramos. Et ça sert à rien de mettre 100M€ sur un joueur ».