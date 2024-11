PSG : Luis Enrique répond à Mbappé pour des retrouvailles

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un entretien accordé à la presse catalane, Luis Enrique a passé en revue sa carrière de joueur et évoqué son passage polémique du Real Madrid au FC Barcelone. Si le coach du PSG est resté attaché à la formation blaugrana, il a, depuis, pris ses distances avec la Casa Blanca et a fermé la porte à une possible arrivée sur le banc.

Luis Enrique n’a pas voulu confirmer la nouvelle face à la presse, mais il aurait bien prolongé son contrat avec le PSG de deux saisons. En réalité, le coach espagnol serait lié au club parisien jusqu’en juin 2027. La suite ? As spécule déjà sur son avenir et évoque un intérêt de l’Atlético pour remplacer Diego Simeone.

Luis Enrique s'exprime sur son avenir

Si l’Atlético pourrait le tenter, ce n’est pas le cas du Real Madrid, son ancienne équipe. Lors d’un entretien accordé à 3CAT, Luis Enrique a fait savoir qu’il n’était pas disposé à reprendre en main la Casa Blanca dans un avenir proche.

La blague du coach sur le Real Madrid

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans l’histoire qui ait été joueur et entraîneur du Barça et de Madrid… Donc je peux battre un record. Je ne le ferai pas. Ce serait bien. Je plaisante, je plaisante » a confié Luis Enrique. Les retrouvailles avec Kylian Mbappé attendront.