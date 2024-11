Mercato - PSG : Luis Enrique lâche une réponse au Real Madrid !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement sous contrat avec le PSG et sur le point de prolonger selon plusieurs sources, Luis Enrique a accordé un entretien à la presse espagnole. S'il n'a pas voulu en dire plus sur son parcours parisien, le coach catalan a, en revanche, lâché une annonce sur une possible arrivée au Real Madrid, son ancien club.

Natif de Gijon, Luis Enrique est l’un des rares joueurs à avoir porté les couleurs du FC Barcelone et du Real Madrid au cours de sa carrière. Au moment de rejoindre l’ennemi, le technicien espagnol s’était retrouvé au cœur des critiques, mais l’actuel coach du PSG a toujours assumé ses choix. D’ailleurs, le Barça ne lui a pas tenu rigueur au moment de son arrivée en 1996. Luis Enrique a même dirigé cette équipe catalane durant trois ans.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Luis Enrique répond au Real Madrid

Dans son cœur, le Barça semble avoir pris le dessus sur le Real Madrid comme l’a laissé entendre Luis Enrique au cours d’un entretien accordé à 3Cat. « Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans l’histoire qui ait été joueur et entraîneur du Barça et de Madrid… Donc je peux battre un record. Je ne le ferai pas. Ce serait bien. Je plaisante, je plaisante » a déclaré le coach du PSG.

Le message de Luis Enrique à Guardiola

Au cours de cet entretien, il s’est remémoré les souvenirs de Clasico. « Le match au cours duquel il y a eu le plus d’ambiance au Camp Nou a été celui qui a eu lieu le jour du retour de Figo. Figo était un frère pour nous. Il était notre meilleur joueur et il est allé à Madrid. Je me souviens avoir dit avec Pep (Guardiola) qu’il était impossible pour nous de perdre. Il y avait une énergie qui faisait même peur. Figo a été marqué par un très jeune ‘Puyi’, une bête. Figo était le meilleur de Madrid malgré cette pression. Nous avons gagné le match parce qu’il était impossible de ne pas le gagner » a confié Luis Enrique.