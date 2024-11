PSG : Luis Enrique a tenté un coup de poker

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, Luis Enrique a tenté un nouveau coup de poker avec l'un de ses joueurs. Habitué à faire jouer ses protégés à plusieurs postes, le coach du PSG a repositionné Joao Neves dans le couloir gauche de sa défense contre le Toulouse FC ce vendredi soir. Un choix qu'il a expliqué après la rencontre.

Alors que la trêve internationale du mois de novembre est terminée, le PSG a affronté Toulouse ce vendredi soir. Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1, le club de la capitale s'est frotté au TFC. Et les hommes de Luis Enrique n'ont pas tremblé face à leurs adversaires, ayant remporté la partie 3-0.

PSG : Neves a joué arrière gauche contre Toulouse

Alors que le PSG affronte le Bayern ce mardi soir en Ligue des Champions, Luis Enrique a fait plusieurs choix surprenants face au Toulouse FC. D'une part, le coach parisien a reposé certains de ses cadres en alignant Matvey Safonov, Lucas Beraldo, Milan Skriniar, Yoram Zague et Désiré Doué d'entrée ce vendredi soir. D'autre part, Luis Enrique a fait jouer Joao Neves, milieu de terrain de formation, dans le couloir gauche de sa défense.

«On voulait utiliser sa capacité de relance à l'arrière»

Interrogé en conférence de presse après la victoire du PSG face à Toulouse, Luis Enrique a justifié son choix vis-à-vis de Joao Neves. « Joao Neves a été un acteur important de la victoire contre Toulouse (3-0), vendredi. Qu'avez-vous pensé de son match ? Je crois que les matches après une trêve internationale et avant un match de Ligue des champions sont toujours difficiles. C'était encore le cas, mais je pense qu'on a été à la hauteur. Sur Joao, il a joué numéro six puis arrière gauche, on voulait utiliser sa capacité de relance à l'arrière. Quand un milieu marque, on insiste dessus, mais je suis plus satisfait de sa deuxième mi-temps », a précisé l'entraineur du PSG.