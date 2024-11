PSG : Luis Enrique a tout changé, il déballe tout !

Amadou Diawara

Avant le choc face au Bayern ce mardi soir, Luis Enrique a fait tourner contre le Toulouse FC. En effet, Matvey Safonov, Milan Skriniar, Lucas Beraldo, Yoram Zague et Désiré Doué ont été alignés d'entrée par le coach du PSG ce vendredi soir au Parc des Princes. Après le coup de sifflet final de la rencontre, l'Espagnol a expliqué son choix.

Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1, le PSG a reçu le Toulouse FC ce vendredi soir au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de faire tourner son équipe. En effet, plusieurs titulaires habituels n'ont pas débuté la rencontre, à savoir Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes (blessé) et Vitinha. Ainsi, Matvey Safonov, Milan Skriniar, Lucas Beraldo, Yoram Zague et Désiré Doué ont été alignés d'entrée par leur entraineur.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

PSG : Luis Enrique a fait tourner contre Toulouse

Malgré le turn-over de Luis Enrique, le PSG n'a laissé aucune chance à Toulouse, l'ayant emporté largement grâce à des réalisations de Joao Neves, Lucas Beraldo et de Vitinha (3-0). Interrogé au micro de DAZN après la victoire de son équipe, Luis Enrique a expliqué son choix de ne pas avoir titularisé certains de ses hommes forts ce vendredi soir. Comme l'a annoncé le coach du PSG, il a voulu reposer ses cadres après la trêve internationale et avant le choc face au Bayern ce mardi soir en Ligue des Champions.

«Il fallait qu’ils se reposent»

« C’est toujours difficile après les pauses internationales, mais on a réussi (à l'emporter) face à une très bonne équipe toulousaine. J’ai félicité leur coach. On a essayé de faire jouer quelques joueurs. Les internationaux ont joué des matches importants avec leur sélection, il fallait qu’ils se reposent. Le Bayern, c’est très important, il reste quatre matches et je sens que cette équipe est très bien. Je suis content de nos performances », a confié Luis Enrique, le technicien du PSG.