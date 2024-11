PSG : Trois renforts arrivent !

Arnaud De Kanel

C'est une bouffée d'air frais pour le PSG. Après de longues semaines marquées par des absences majeures, le club de la capitale s’apprête à enregistrer le retour de plusieurs cadres essentiels. Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe devraient prochainement retrouver le rectangle vert, offrant à l’entraîneur Luis Enrique une arme de choix pour renforcer son groupe dans un calendrier toujours plus exigeant.

Depuis le début de la saison, le PSG s’est lancé dans une révolution d’effectif en misant sur la jeunesse, un pari audacieux mais semé d’embûches. En Ligue des champions, un terrain où chaque détail peut sceller un destin, cette stratégie soulève autant de questions qu’elle génère d’espoir. Si certains jeunes talents laissent entrevoir un avenir prometteur, les Rouge et Bleu peinent encore à concrétiser dans les moments cruciaux. Un manque d’expérience qui pèse dans une compétition aussi exigeante. Mais la donne pourrait bientôt changer. Luis Enrique, bien conscient des lacunes actuelles, pourrait bénéficier de renforts déterminants dans les semaines à venir. Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, des cadres défensifs aguerris, apporteront non seulement leur solidité mais aussi une précieuse dose de maturité. En parallèle, Gonçalo Ramos, en quête de rythme, pourrait devenir l’arme offensive qui manque encore à cette équipe pour franchir un cap.

Kimpembe, Ramos et Hernandez vont revenir

« Le retour de Gonçalo Ramos ? Il est dans la période finale de son rétablissement. Quand sera-t-il disponible ? Je ne sais pas, je le verrai à l'entraînement. Il est très bien déjà. Il n'y a plus qu'à affiner pour qu'il puisse participer (aux matchs). Pareil pour Kimpembe et Hernandez. (...) Je compte sur tout le monde jusqu'à preuve du contraire », a notamment déclaré Luis Enrique au sujet de l'attaquant portugais. Lucas Hernandez serait à un stade encore plus avancé.

C'est imminent pour Hernandez

Lucas Hernandez poursuit sa progression à grands pas. Après avoir travaillé aux côtés des jeunes talents du PSG, le défenseur international français a franchi une étape décisive ce mardi en rejoignant le groupe principal dirigé par Luis Enrique. Une avancée qui témoigne d’un retour en forme plus rapide que prévu après sa blessure. Malgré cette dynamique encourageante, Hernandez reste prudent. L’ancien joueur du Bayern Munich préfère avancer avec méthode, conscient de l’importance de ne pas brûler les étapes avant de retrouver la compétition officielle.