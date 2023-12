MMA : L’UFC signe un athlète monstrueux chez les poids lourds de Ciryl Gane

Florian Barré

Alors que la catégorie des poids lourds de l’UFC est l’une des moins denses de l’organisation, Dana White est toujours à la recherche de nouveaux talents. Et visiblement, Robelis Despaigne est le nom du prochain monstre de la division dans laquelle se trouve également Ciryl Gane. Le week-end dernier, le Cubain a été recruté par l’UFC à la suite d’un trio de combat invraisemblable, où il n’a, en tout, passé que 20 secondes dans la cage.

Dimanche 3 décembre, Robelis Despaigne était opposé à Miles Banks lors du Fury FC 84. Un combat qui aura duré quatre petites secondes seulement puisque l’ancien champion de taekwondo a éteint son adversaire du soir en deux coups. Une performance incroyable qui fait suite à des victoires contre Travis Gregoire en treize secondes et Stevie Payne en trois secondes. Forcément, cela a rapidement suscité l’intérêt de l’UFC qui aime ce genre d’histoires folles.

Robelis Despaigne a fait les Jeux Olympiques

Mais avant même d’être ce combattant de MMA au bilan parfait (4-0), le golgoth de 2m et 117 kilos est un pratiquant de taekwondo décoré. Il a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2012 à Londres dans la catégorie des 80 kg. Il est également deux fois médaillé de bronze aux Championnats du monde (2013 et 2015). Pour l’heure aucune date de début ni adversaire n’ont été annoncé pour sa première apparition à l’UFC.

Despaigne n’a plus beaucoup de temps

Seul problème pour Despaigne : son âge. À 35 ans, et malgré une portée supérieure à celle de Jon Jones (plus longue portée actuelle à l’UFC), il lui faudra grimper très rapidement dans les classements à l'UFC. Mais dans une catégorie où les athlètes peuvent performer plus tardivement, il aura tout de même sa carte à jouer. Quoi qu’il en soit, Ciryl Gane, Tom Aspinall, Sergei Pavlovich et les autres poids lourds doivent se méfier. La menace vient de derrière et semble pressée d’en découdre avec quiconque se placerait sur son chemin.