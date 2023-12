MMA : Aspinall répond aux critiques et en remet une couche sur Ciryl Gane

Florian Barré

Depuis sa victoire à l’UFC 295 contre Sergei Pavlovich et l’obtention de la ceinture intérimaire des poids lourds, Tom Aspinall demande un combat contre Stipe Miocic ou Jon Jones. Mais, le Britannique est vivement critiqué pour cette exigence. Ainsi, le combattant de 30 ans a riposté en expliquant les raisons de sa requête et en a profité pour laisser un message piquant à Ciryl Gane.

Aspinall a remporté le titre intérimaire des poids lourds de l'UFC avec un préavis d'un peu plus de deux semaines en éliminant Sergei Pavlovich en seulement 69 secondes le mois dernier. Tous les signes indiquent désormais un affrontement contre le plus grand combattant de MMA de tous les temps, Jon Jones, mais le patron de l'UFC, Dana White, a insisté sur le fait que Stipe Miocic était le prochain sur la liste pour le champion incontesté. Ayant quitté la cage relativement indemne après sa récente victoire au titre mondial, Aspinall ne veut pas rester trop longtemps sur la touche.

« Donnez-moi ma chance »

Ainsi, certains fans l'ont appelé pour défendre sa ceinture intérimaire contre Ciryl Gane, mais Aspinall a insisté sur le fait qu'il voulait que Jones ou Miocic soient son prochain adversaire : « J'ai toujours su que j'avais les meilleures compétences dans la division des poids lourds, mais je ne l'avais pas encore prouvé. Avec un titre maintenant, je l'ai prouvé. J'ai encore beaucoup de travail à faire avant d'être presque satisfait. Je ne manque de respect à Jones ou à personne d’autre, mais si les gens classent ce gars comme le meilleur de tous les temps, je veux faire mes preuves contre lui. »



« Il en va de même pour Stipe, je reçois une certaine haine de la part des gens qui me disent 'Tu ne devrais pas faire ça, tu devrais combattre des prétendants'. J'ai tout le temps du monde pour combattre des prétendants, il me reste encore 10 ans pour le faire. En ce moment, j'ai une très courte fenêtre contre deux gars qui, selon les gens, sont les meilleurs de tous les temps, donnez-moi ma chance. »

Gane « agit comme un gosse de riches »