De la WWE à la prison, le destin tragique d’une star du catch

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un nom qui rappellera des souvenirs aux vieux fans de catch. Considérée comme la première « Diva » de la WWE, terme employé par la compagnie durant de nombreuses années pour désigner ses talents féminins, Sunny est désormais bien loin des rings. Apparu pour la dernière fois dans un match en 2009 à l’occasion du 25e anniversaire du show WrestleMania, l’ex-star de la WWE fait aujourd’hui tristement parler d’elle pour ses déboires judiciaires.

Ce lundi, Sunny, de son vrai nom Tammy Sytch, a été condamnée à 17 ans de prison, avec une période de probation de 8 ans, pour un accident de voiture ayant coûté la vie à un homme de 75 ans en 2022. Aujourd’hui âgée de 50 ans, l’ancienne catcheuse de la WWE avait initialement plaidé non coupable avant de changer son plaidoyer en août dernier après un accord trouvé avec les procureurs. Sunny était accusée de conduite sous influence, de conduite avec un permis suspendu et de six autres chefs d'accusation, de quoi lui faire encourir une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans.

⚖️ Tammy Sytch, aka Sunny à la WWE, a été condamnée à 10 ans de prison pour conduite avec un permis suspendu ayant entraîné la mort et à 7 ans supplémentaires pour homicide involontaire par conduite en état d'ivresse + une période de probation de 8 ansQuelle descente aux enfers pic.twitter.com/fejqdkSyzU — Bernard Colas (@BernardCls) November 27, 2023

« Je sais que mes mots ne suffisent pas »

Le 25 mars 2022, alors que deux voitures étaient arrêtées à un feu rouge en Floride, Tammy Sytch avait percuté l'arrière du deuxième véhicule qui était alors entré en collision avec la première comme le détaille le site Bleacher Report . Le conducteur du second véhicule, Julian Lasseter, a été déclaré mort à l’hôpital. Le taux d'alcoolémie de Sunny était trois fois supérieur à la limite légale au moment de l’accident.

« Je sais que mes mots ne suffisent pas. Mais sachez que je pense à vous tous les jours , a déclaré Tammy Sytch dans une déclaration faite au juge lors de l'audience de détermination de la peine, relayée par FOX 35 Orlando. Chaque seconde de chaque jour, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour apporter les changements nécessaires afin que cela ne se reproduise plus jamais , a poursuivi celle qui avait déjà fait l'objet de six arrestations pour conduite en état d'ivresse ou infractions connexes, dont une qui lui avait valu une peine d'emprisonnement de huit mois comme l’a rappelé Bleacher Report . Personne ne devrait avoir à vivre cela et sachez que chaque seconde de chaque jour depuis l'accident, j'aimerais pouvoir changer de place avec lui . »

Une place dans le Hall of Fame de la WWE en 2011