WWE - Clash : Le ton monte avec CM Punk, voilà pourquoi

Dans le plus grand des secrets, la WWE a préparé le retour de CM Punk qui a donc eu lieu aux Survivor Series dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré les rumeurs sur le sujet, beaucoup refusaient de croire que la star retrouverait l’organisation reine du catch, tant leur relation s’est détériorée au fil des années. Retour sur les origines de cette brouille.

26 janvier 2014. Sans le savoir, les fans de la WWE assistent au dernier combat de CM Punk à l’événement Royal Rumble, dans le match éponyme regroupant 30 catcheurs entrant à tour de rôle. Ce jour-là, le natif de Chicago reste sur le ring une cinquantaine de minutes avant d’être éliminé, son ultime apparition à la WWE jusqu’à son retour surprise aux Survivor Series, la star du catch décidant de claquer la porte, lessivée.

Quand CM Punk balance toute sa frustration en 2011

Arrivé à la WWE en 2006, CM Punk a peine à se faire une place et devra lutter pour réussir à montrer l’étendue de son talent, sans pour autant apparaître aux yeux des dirigeants comme un talent du standing d’un John Cena ou Randy Orton, considérés comme les piliers de la compagnie à cette époque. Il faudra attendre 2011 pour voir CM Punk atteindre les sommets de la WWE, en y mettant du sien et en lâchant ses quatre vérités à l’antenne. Frustré, il n’avait pas hésité un soir de juin 2011 à prendre le micro de la WWE pour une tirade semi-improvisée (mais autorisée) devenue culte, la ‘ pipebomb ’. « J'ai dû faire un plan pour Vince (McMahon, alors à la tête de la WWE) et je n'ai rien dit de ce que j'ai écrit dans le plan, je sais juste que j'avais besoin qu'il soit d'accord et ensuite je suis allé là-bas et j'ai dit ce que je voulais , s’était-il souvenu il y a deux ans dans un entretien pour SPORT1 . Je savais ce que je voulais dire, je savais que je ne dépassais pas les bornes et je savais que personne n'allait m'en vouloir . »

10 years ago today, CM Punk cut the Pipe Bomb promo. pic.twitter.com/O84jyja54M — Fightful Wrestling (@Fightful) June 27, 2021

Dans une discipline comme le catch où les rivalités et les échanges verbaux sont scénarisés, une personnalité haute en couleur comme celle de CM Punk, qui ne se prive pas de dire tout haut ce qu’il pense tout bas, se fait forcément remarquer. Consciente du buzz qu’allait susciter une telle séquence en 2011, la WWE laissa carte blanche à un catcheur qui ne demandait que ça afin de lui permettre de dénoncer son utilisation, le traitement de faveur réservé aux stars de la compagnie et l’hypocrisie des spectateurs. Derrière cette prise de parole se cache un vrai ras-le-bol d’un catcheur à deux doigts de plier bagage, son contrat arrivant à expiration. Dans un compromis donnant-donnant, CM Punk, satisfait de cette mise en avant, accepta de rempiler tandis que la WWE lui donna le bâton pour se faire battre en imaginant déjà l’effet suscité par ce coup de gueule de sept minutes.

Après avoir claqué la porte, il est viré par la WWE le jour de son mariage

Devenu champion du monde dans les semaines qui ont suivi, avant de reprendre la ceinture en novembre 2011, et ce pendant 434 jours, CM Punk a réalisé son objectif en étant l’un des visages de la WWE, une réconciliation qui ne dure qu’un temps, avant un départ brutal en 2014. En janvier, il décide de s’en aller de manière unilatérale, usé mentalement mais aussi et surtout physiquement, assurant plus tard avoir dû combattre avec plusieurs blessures et incriminant l’équipe médicale de la WWE pour un kyste dans le dos qui aurait pu avoir des conséquences fatales sur sa santé, ce qui débouchera à un procès avec le docteur Chris Amann pour diffamation, perdu par ce dernier. « La WWE ne fait rien pour protéger les catcheurs, ils font des choses pour se protéger eux-mêmes », dénoncera-t-il. Phil Brooks, de son vrai nom, pointera également du doigt une liste de promesses que la WWE n’aurait pas tenues selon lui (matches prestigieux, une apparition dans un film, etc…), et de privilèges qu’il s’est vu refuser et qui ont finalement été accordés à d’autres, comme ces contrats publicitaires avec des entreprises extérieures que négociera un an plus tard Brock Lesnar, de quoi le pousser à bout.



« Je me suis rendu heureux, je suis parti. (…) La décision n'a pas été facile à prendre, mais elle a été longue à prendre , révèlera CM Punk dans The Art of Wrestling podcast , au moment de régler ses comptes. J’étais mécontent de mes rivalités, j'étais blessé, j'étais furieux de ne pas être dans le main event de WrestleMania, j'étais furieux de catcher contre Triple H ; il y a une part de vérité dans toutes ces choses mais je ne peux pas dire qu'il y ait eu une grande chose qui ait conduit à ma décision. En fait, la grande chose qui a conduit à ma décision, c'est mon état de santé ».