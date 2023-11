CM Punk - WWE : Il sort du silence après son pétage de plomb

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les fans de catch ont assisté à un moment historique dans la nuit de samedi à dimanche, avec le retour de CM Punk à la WWE lors des Survivor Series. Mais cette arrivée de la star controversée est loin de faire l’unanimité, y compris parmi les stars de la compagnie. Seth Rollins n’a pas caché sa colère et a eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet pour la première fois.

Cela faisait près de 10 ans que CM Punk n’était plus apparu à un show de la WWE. Après avoir claqué la porte au début de l’année 2014 avant de faire son retour dans le catch chez l’organisation concurrente, l’AEW, le natif de Chicago a débarqué à la surprise générale à la fin des Survivor Series organisés chez lui, du côté de la Allstate Arena dans l’Illinois. Une apparition préparée incognito, dans le plus grand des secrets par l'organisation reine du catch. Il suffit de constater la réaction démesurée du public pour prendre conscience de l’événement qui ne laisse personne indifférent, pas même au sein de la WWE.

NEVER. SAY. NEVER.@CMPunk has just returned to WWE at #SurvivorSeries!!! pic.twitter.com/0dpG6vyT5r — WWE (@WWE) November 26, 2023

CM Punk revient, Seth Rollins explose

Car la forte personnalité de CM Punk a déjà fait des étincelles par le passé, une altercation physique avec un autre catcheur dans les coulisses d’un show à Wembley en août dernier ayant notamment provoqué son licenciement de l’AEW dans la foulée. Ces dernières années, ses prises de bec à distance avec Seth Rollins, champion à la WWE, ont par exemple fait parler, et la réaction de ce dernier pendant le retour de CM Punk aux Survivor Series n’a échappé à personne, explosant de colère en lui adressant plusieurs doigts d’honneur, accompagné d’un « va te faire f***** » que l’on a pu découvrir dans des vidéos prises par les fans présents aux alentours. La WWE n’a pas pris la peine de diffuser ces images, de quoi laisser planer le doute sur la véracité du coup de gueule. Car si le catch reste un divertissement sportif scénarisé, la détestation de Seth Rollins envers CM Punk est bien réelle et pourrait expliquer un excès de rage sincère et non préparé.

Ah oui, carrément les doigts d’honneur et l’intervention de Michael Cole pour retenir Seth Rollins face à CM Punk. #SurvivorSeries pic.twitter.com/E08RaiQ4yJ — Bernard Colas (@BernardCls) November 26, 2023

« Je ne vais plus perdre mon temps avec quelqu'un qui est parti depuis huit ans »