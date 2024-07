Mbappé : Après son transfert, le Real Madrid lui donne un ordre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présenté aux supporters du Real Madrid et à la presse mardi dernier, Kylian Mbappé ne devrait pas rejoindre Valdebebas avant le début du mois d'août. En attendant son retour, Antonio Pintus, le préparateur physique du club espagnol, lui a concocté un programme pour qu'il revienne à l'entraînement au sommet de sa forme.

Pour Kylian Mbappé, une nouvelle aventure commence. Présent au PSG depuis 2017, le joueur évoluera à l’étranger pour la première fois de sa carrière, au Real Madrid. Le club espagnol l’a présenté aux supporters mardi dernier au cours d’une présentation XXL organisée au sein du stade Santiago Bernabeu. Après avoir signé son contrat et prononcé quelques mots en direction des fans présents, Mbappé s’est exprimé, plus longuement, sur son arrivée au Real Madrid en salle de presse.

Mbappé annonce la couleur

L’occasion pour Mbappé d’en dire plus sur sa blessure au nez, qui a perturbé son Euro. « On parlait ce matin avec l'équipe médicale du club. On va voir ce qu'on va faire. J'espère que je vais jouer le match de Supercoupe, c'est au coach de décider. Je vais me mettre au travail pour jouer le premier match. Je suis en contact avec le staff médical, je reste à l'écoute de ce qu'on me recommande et je reprendrai le jeu quand ce sera possible. J'ai envie de pouvoir apporter un maximum de choses à l'équipe dès que possible » a confié Mbappé.

Le Real Madrid lui passe un coup de fil

Justement, le staff médical du Real Madrid n’a pas attendu bien longtemps avant de prendre contact avec Kylian Mbappé. Selon les informations d’OK Diario, le préparateur physique du club merengue, Antonio Pintus, s’est entretenu en visioconférence avec l’international français. Au cours de cette discussion, il lui a été conseillé de mettre le paquet sur le travail physique. Une manière de préparer son arrivée dans le groupe de Carlo Ancelotti, prévue pour le 6 août. « Mbappé sera au top physiquement pour le Supercopa (le 14 août) » a prévenu Pintus juste après la présentation de Mbappé.