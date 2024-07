Mercato - OM : Arrivé à Marseille, Greenwood fait un premier voeu

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Mason Greenwood est un joueur de l’OM. Comme annoncé depuis quelques jours maintenant, l’Anglais a été transféré en provenance de Manchester United. La saison dernière, Greenwood avait réussi à se relancer du côté de Getafe, où il était prêté. Alors que le néo-Olympien a apprécié son année en Espagne, il espère que ça se passera aussi bien pour lui à Marseille.

Certains s’y sont opposés, comme le maire de Marseille, mais ce jeudi soir, l’OM a bel et bien officialisé le transfert de Mason Greenwood. Malgré la polémique suite aux accusations de violences conjugales, l’Anglais a donc posé ses valises à Marseille, rejoignant l’effectif de Roberto De Zerbi. Prêté la saison dernière à Getafe par Manchester United, Greenwood avait apprécié son expérience espagnole et espère qu’il en sera de même à Marseille.

Greenwood veut le bonheur de sa famille

« On a passé une année merveilleuse à Madrid avec ma famille, Nous avons été très bien accueillis aussi bien par les supporters que par le club. Notre famille a été très heureuse en Espagne et on espère que ce sera également le cas à Marseille », a confié Mason Greenwood pour La Provence suite à sa signature à l’OM.

« Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille »

En attendant de voir s’il sera heureux à Marseille, Mason Greenwood est déjà content d’avoir rejoint l’OM. Il a confié suite à son transfert : « Marseille est un très grand club en France, peut-être le plus grand. C'est le seul qui a gagné la Ligue des champions, en 1993. C'est un club qui a une grande histoire, un public incroyable et j'ai eu de bonnes discussions avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Je le connais un peu pour avoir vu jouer son équipe, Brighton, en Premier League. (…) Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. C'est une grande opportunité pour moi, j'ai de très bonnes sensations à l'idée de débuter cette belle aventure et j'espère que nous aurons l'occasion de nous épanouir ici, à Marseille, avec ma famille. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été réservé, qu'autant de personnes soient là pour m'accueillir de cette manière... Ça m'a touché ».