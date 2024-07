Mercato : L’ASSE reçoit un coup de main précieux pour son prochain transfert

Arnaud De Kanel

A la recherche d’un latéral gauche, l’ASSE fait de Matthieu Udol sa priorité. Or, un obstacle de poids se dresse sur la route des Verts puisque le président du FC Metz s’oppose au départ de son joueur. Or, les dirigeants stéphanois peuvent compter sur Udol pour faire bouger les choses puisqu’il souhaite rejoindre le Forez.

Deux ans plus tard, l’ASSE fait son retour en Ligue 1. Les Verts ne comptent pas faire de la figuration et seulement dans un premier temps se maintenir afin de retrouver une certaine forme de stabilité. L’arrivée d’un nouveau propriétaire va également permettre aux dirigeants d’avoir plus de marge de manœuvre sur le mercato. Les choses sérieuses ont déjà débuté mais l’ASSE souhaite encore s’offrir un latéral gauche en la personne de Matthieu Udol.

Metz bloque Udol

Auteur d’une saison très intéressante avec un FC Metz à l’agonie, le latéral gauche est dans les petits papiers du club stéphanois. Cependant, son président refuse de le laisser partir. « Quand on a un contrat, on est deux. Il y a Matthieu et il y a le club. Le club souhaite qu’il reste, qu’il soit capitaine et qu’il soit celui qui va nous ramener en Ligue 1. Il le sait et il a repris l’entraînement et tout va bien. Nous n’avons aucune intention de le transférer, il est très important pour nous », a confié Bernard Serin pour Moselle TV. Dos au mur, les Verts peuvent compter sur un soutien de poids.

Udol veut rejoindre l'ASSE !

Selon les informations de L’Equipe, Matthieu Udol veut absolument rejoindre l’ASSE. Il est en discussions depuis plusieurs semaines avec les dirigeants stéphanois et elles seraient très avancées. En effet, le quotidien sportif indique qu’un accord contractuel aurait été trouvé entre Udol et l’ASSE. Le latéral gauche a parlé à son coach et il lui a clairement indiqué qu’il souhaitait partir, tout en espérant que son cas soit réglé le plus rapidement possible. La volonté du joueur pourrait faciliter les choses pour l'ASSE.