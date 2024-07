ASSE : Après la vente, le vestiaire annonce une révolution

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques semaines, l'ASSE est passée sous pavillon canadien. Et les premiers effets se font ressentir au sein même du vestiaire stéphanois. Au cours d'un entretien, Denis Appiah a noté que le groupe s'internationalisait sous l'impulsion des repreneurs. Désormais, les recrues ne sont plus seulement françaises, mais aussi étrangères.

Présent à l’ASSE la saison dernière, Dennis Appiah a noté quelques différences depuis le rachat du club par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Au cours d’un entretien accordé à Activ Radio, le latéral droit a exprimé son ressenti.

Le vestiaire de l'ASSE évolue à toute vitesse

« Je suis arrivé il y a 18 mois, il y avait très peu d'étrangers dans le groupe et là, les recrues ne sont pas françaises. Les nouveaux décideurs parlent aussi anglais, donc nous, joueurs, on se met à l'anglais. Bon, ça permet de progresser (rire) » a confié Appiah.

« C'est un moment charnière pour l'ASSE »

Selon Appiah, cette vente tombe à pic pour l’ASSE, de retour en Ligue 1. « On ressent qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour le club. La chance qu'on a, c'est que cette transition se fait lors d'une montée. C'est un moment charnière pour l'ASSE. Il va falloir faire preuve de patience. Mais on voit que ça bouge, on ressent la patte des investisseurs avec le recrutement » a confié le joueur.