Mercato - ASSE : Un plan B activé à l’OM ?

Arnaud De Kanel

L’ASSE recherche activement un latéral gauche. Les Verts font de Matthieu Udol leur priorité à ce poste, mais le FC Metz veut conserver son joueur et fait trainer le dossier. Par conséquent, le club stéphanois pourrait activer un plan B du côté de l’OM, où il est de plus en plus question d’un départ d’Ulisses Garcia.

De retour en Ligue 1, l’ASSE pourrait faire affaire avec l’OM cet été. Le club du Forez veut renforcer le côté gauche de son arrière garde. Ainsi, il ciblerait Matthieu Udol. Or, le FC Metz ne veut pas du tout lâcher son capitaine. Une décision qui pourrait forcer l’ASSE à formuler une offre à l’OM pour Ulisses Garcia.

Mercato - ASSE : Cette recrue fait ses adieux https://t.co/ohVpb4ch4f pic.twitter.com/AVQuKu5T0Z — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

Le FC Metz bloque Matthieu Udol

Les Verts sont dans l’impasse dans le dossier Matthieu Udol. Relégué en Ligue 2, le FC Metz veut conserver son joueur afin d’en faire l’homme fort de son opération remontée. « Quand on a un contrat, on est deux. Il y a Matthieu et il y a le club. Le club souhaite qu’il reste, qu’il soit capitaine et qu’il soit celui qui va nous ramener en Ligue 1. Il le sait et il a repris l’entraînement et tout va bien. Nous n’avons aucune intention de le transférer, il est très important pour nous », a confié le président messin Bernard Serin sur Moselle TV.

Le plan B Ulisses Garcia ?

L’ASSE pourrait donc activer un plan B au poste de latéral gauche. Selon les informations de La Provence, il pourrait s’agir d’Ulisses Garcia. Arrivé cet hiver à l’OM, en provenance des Young Boys de Berne, le Suisse a été placé sur la liste des transferts marseillaise. Le quotidien régional indique même que Roberto De Zerbi ne convie pas son joueur aux séances tactiques, preuve qu’il ne compte aucunement sur lui pour la saison à venir.