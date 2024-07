Real Madrid : Un projet XXL est dévoilé pour Mbappé

Jean de Teyssière

Depuis cette année, le Santiago Bernabeu a terminé sa refonte. Le stade mythique du Real Madrid ne ressemble à aucun autre et est devenu l’enceinte la plus moderne de l’histoire du football. La présentation de Kylian Mbappé se fera dans ce stade ce mardi et elle devrait être plus que grandiose.

En 2009, un certain Cristiano Ronaldo est présenté en grande pompe au Santiago Bernabeu, après son transfert de 100M€ en provenance de Manchester United. Il est à l’époque le meilleur joueur du monde et sa présentation devant un stade rempli aura marqué les esprits de celui qui deviendra le meilleur buteur de l’histoire du club. Kylian Mbappé devrait vivre pareil événement, avec des moyens plus modernes.

Mbappé bientôt présenté aux supporters du Real Madrid

La semaine dernière, juste après l’élimination de l’équipe de France de l’Euro par l’Espagne en demi-finale (1-2), le Real Madrid publiait un communiqué évoquant la date de la présentation de Kylian Mbappé à ses nouveaux supporters : « Le Real Madrid CF annonce que mardi 16 juillet prochain, à 12h00, aura lieu la présentation de notre joueur Kylian Mbappé au stade Santiago Bernabéu. Auparavant, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, recevra Kylian Mbappé à la Ciudad Real Madrid pour la cérémonie officielle de signature qui liera notre nouveau joueur au club pour les cinq prochaines saisons.Après la présentation, Kylian Mbappé s'adressera aux médias dans la salle de presse du Santiago Bernabéu. »

Une cérémonie magistrale

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Real Madrid va mettre les petits plats dans les grands pour présenter Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans sera la tête d’affiche de la plus grande cérémonie de présentation jamais réalisée. D’après AS, des feux d’artifice, des écrans géants, des passerelles et de la musique seraient au programme de ce 16 juillet. Un événement qui risque de marquer un avant et un après dans la carrière de Kylian Mbappé.