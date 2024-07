Mbappé - Griezmann : Une guerre éclate en équipe de France !

Pierrick Levallet

L’équipe de France n’a pas réalisé un Euro 2024 franchement convaincant. Même s’ils ont atteint les demi-finales, les Bleus n’ont pas produit un jeu très plaisant. Les hommes de Didier Deschamps ont connu de nombreuses galères dans la compétition. L’osmose qui régnait dans le groupe tricolore semble avoir disparu, pour laisser place à quelques tensions dans le vestiaire.

Ce mardi, l’équipe de France a été éliminée aux portes de la finale de cet Euro 2024. Malgré une bonne entame de match contre l’Espagne, les Bleus n’ont pas réussi à tenir le score et ont finalement été surpris par Lamine Yamal et Dani Olmo. Résultat, c’est la Roja qui s’est imposée (2-1) et qui s’est qualifiée pour la grande finale. Malgré cette demi-finale, l’Euro 2024 de l’équipe de France n’a pas été une franche réussite.

L'Euro 2024, un fiasco pour l'équipe de France ?

Le jeu produit par l’équipe de Didier Deschamps n’a pas convaincu son monde. Les choix du sélectionneur ont d’ailleurs vivement été remis en question. Plus alarmant encore, l’ambiance dans le groupe semblait nettement moins bonne que les années précédentes. Contrairement à la Coupe du monde 2018, où une véritable osmose régnait en équipe de France, l’Euro 2024 a laissé transparaître quelques tensions.

Une guerre de clan dans le vestiaire de Deschamps ?

Deux clans se seraient même créés dans le vestiaire de Didier Deschamps comme le rapporte MARCA. Un premier groupe mené par Kylian Mbappé - composé de Marcus Thuram, Jules Koundé, Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouaméni - était favorable à l’idée d’aborder des sujets sociétaux en conférence de presse. Ces derniers ne se sont par exemple pas privés d’exprimer leurs opinions en matière de politique concernant les élections législatives en France. Le deuxième groupe, mené par Antoine Griezmann, souhaitait plutôt se concentrer sur l’aspect sportif afin d’éviter un fiasco dans cet Euro 2024. L’attaquant de l’Atlético de Madrid aurait notamment reçu le soutien d’Adrien Rabiot. Au final, une sorte de guerre aurait éclaté entre les deux clans, entachant ainsi les performances de l’équipe de France dans le tournoi.