Équipe de France : Départ, Zidane… Deschamps s'agace contre un journaliste

Les questions autour de l’avenir de Didier Deschamps reviennent sur la table après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de l’Euro 2024, compétition au cours de laquelle les Bleus ont eu de grosses difficultés. Alors que le nom de Zinedine Zidane fait toujours fantasmer de nombreux supporters pour le poste, le sélectionneur tricolore a poussé un coup de gueule contre un journaliste l'ayant interrogé sur son futur.

Il n’y aura pas de nouvelle finale pour l’équipe de France. En difficulté dans cet Euro 2024, les Bleus ont trouvé meilleurs qu’eux face à l’Espagne (1-2) et quittent donc une compétition où ils ont peu brillé. Didier Deschamps, peu aidé par ses attaquants maladroits face au but, n’échappe pas aux critiques au lendemain de l’élimination pour son style de jeu défensif et ennuyeux, et voit de nouveau la question de son avenir se poser. Un sujet qui ne manque pas d’agacer le sélectionneur.

Equipe de France : La terrible annonce de Deschamps https://t.co/orLGzq993y pic.twitter.com/1AtxwoC4F1 — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

« Vous auriez pu très bien ne pas me la poser »

« (agacé) Vous êtes redoutable. Posez la question à mon président, a répondu Didier Deschamps au journaliste l’ayant interrogé sur son avenir mardi soir. Moi je vous respecte, essayez de respecter les personnes qui ont des responsabilités. Je ne vais pas répondre à celle-là aujourd'hui, mais vous savez très bien ce que pense mon président. Vous auriez pu très bien ne pas me la poser».

« On a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu'en 2026 »

Alors que l’ombre de Zinedine Zidane plane de nouveau sur Didier Deschamps, Philippe Diallo avait été clair sur le sujet en mars dernier. « Non, il n'y a pas de question », expliquait le boss de la FFF dans une interview accordée au Figaro concernant Deschamps, sous contrat jusqu’en 2026. Zinedine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c'est quand même d'avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu'il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu'en 2026... Tout est dit ».