Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Pays-Bas - Angleterre

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, les Pays-Bas et l’Angleterre vont se disputer une place pour la grande finale de cet Euro 2024. Qui des Oranje ou des Three Lions rejoindront l’Espagne ? Un duel palpitant entre deux nations ayant pour le moment déçu se profile ce soir (21h) du côté de Dortmund, et une chose est certaine, ces deux équipes devront afficher un gros niveau de jeu afin d’espérer aller décrocher le Graal. Présentation.

L’Euro touche à sa fin. Ce mardi soir, une sublime équipe d’Espagne a triomphé de l’équipe de France (2-1), et s’est ainsi qualifiée pour la finale de cette édition 2024 du championnat d’Europe. Désormais, deux équipes vont tenter de rejoindre la Roja : Les Pays-Bas et l’Angleterre. Si les Three Lions étaient attendus au tournant avant le début de la compétition, ce n’était pas forcément le cas pour les Néerlandais, qui ont avancé sans faire de bruit jusqu’à ce dernier carré…

L’Angleterre a vaincu son traumatisme datant d’il y a trois ans face à l’Italie en remportant une séance de tirs aux buts décisive afin de disposer de la Suisse en quart de finale (1-1). En 8ème, les Three Lions s’en sont remis à des exploits individuels de Jude Bellingham et d’Harry Kane afin de venir péniblement à bout de la Slovaquie (2-1). De l’autre côté, malgré un premier tour très inquiétant, les Pays-Bas ont confirmé leur supériorité face à des « petites » nations, en s’imposant nettement contre la Roumanie (3-0) en 8ème de finale, puis en disposant de la Turquie en quarts (2-1).

Euro 2024 : Grand favori, l’Angleterre a soif de revanche ! https://t.co/vMCOwJVVk1 pic.twitter.com/wu0ChIXJCd — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Les compositions probables

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, de Vrij, Van Dijk (c), Ake - Schouten, Reijnders - Bergwjin, Simons, Gakpo - Depay

Composition probable de l’Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Mainoo, Rice - Saka, Foden, Bellingham - Kane (c)

Le duel à suivre : Harry Kane et Virgil Van Djik

L’attaquant du Bayern Munich a bien connu le défenseur de Liverpool du temps où il évoluait à Tottenham. Harry Kane fait partie des meilleurs numéros 9 de cette dernière décennie, tandis que Virgil Van Djik a impressionné plus d’un buteur depuis de nombreuses années. Les deux joueurs vont s’affronter directement ce mercredi soir à Dortmund, et leur duel sera déterminant et assurément l’une des clefs de la rencontre. Surtout, Kane et Van Djik sont les deux capitaines de leurs nations respectives, et devront montrer la voie à leurs partenaires en étant exemplaires sur cette demi-finale qui promet d’être animée...

Où et quand voir le match ?

Cette deuxième demi-finale de l’Euro se déroulera ce mercredi soir du côté du Signal Iduna Park de Dortmund à 21h. Le match sera arbitré par l’Allemand Felix Zwayer, et sera diffusé sur M6 et sur BeIN Sports 1.