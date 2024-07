Vente ASSE : Romeyer prévoit du lourd

La rédaction

L’heure est la fête à l’ASSE. Après avoir obtenu la montée après leur match de barrages contre le FC Metz, les Verts ont vu leur rachat par Kilmer Sports devenir officiel. Président du club stéphanois depuis 2004, Roland Romeyer a quitté ses fonctions en juin dernier. Discret depuis la fin de son mandat, l’homme de 78 ans a commenté l’actualité des pensionnaires de Geoffroy-Guichard et s'est montré optimiste.

C’est un nouveau chapitre de l’histoire de l’ASSE qui s’apprête à s’écrire. De retour en Ligue 1 deux ans leur descente, les Verts pourront compter sur les finances de Kilmer Sports, qui a acquis le club le 3 juin dernier. Désormais ancien président, Roland Romeyer a livré son avis sur le futur des Stéphanois.

« Ce groupe possède les capacités financières et sportives pour poursuivre et amplifier le développement du club. »

Dans un entretien pour Peuple Vert, Roland Romeyer a exprimé sa confiance en Kilmer Sports pour gérer l’avenir du club : « Je suis particulièrement heureux du double dénouement. Le 2 juin la remontée en L1 et le 3 juin la vente au groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Ce groupe possède les capacités financières et sportives pour poursuivre et amplifier le développement du club. C'est une page qui se tourne pour moi, tombé dans le Chaudron en 1957... et une autre qui s'écrit dans l’histoire. »

« Je conserve la présidence d'ASSE Couleur Vert »

Roland Romeyer précise aussi qu’il continuera à s’occuper de ASSE Cœur Vert, une association qui lutte pour la protection de l’environnement : « La vie continue pour les Verts, pour le club, pour ses supporters et pour tous ceux qui ont du sang vert qui coule dans les veines. Je conserve la présidence d'ASSE Cœur Vert que j'ai créée en 2011 et qui correspond mieux à mes valeurs que celles du foot d’aujourd’hui. »