Mercato - PSG : Les JO relancent un transfert XXL ?

La rédaction

C’est un secret de polichinelle : le Real Madrid et le PSG sont tous deux courtisants de Leny Yoro. Mais les Merengue semblent avoir une longueur d’avance sur les Franciliens dans ce dossier. Si les Madrilènes comptaient attendre 2025 pour voir débarquer le jeune défenseur central, la Maison Blanche voudrait finalement appuyer sur l’accélérateur et compterait finaliser son transfert avant le début des Jeux Olympiques.

Leny Yoro est l’une des attractions de ce mercato estival. Pisté par le PSG, le joueur de 18 ans se trouve également sur les tablettes du Real Madrid, qui semble avoir sa préférence. Alors que les Champions d’Europe semblaient prendre leur temps dans les négociations avec le LOSC, les Merengue pourraient finalement passer la seconde dans ce dossier. Plusieurs éléments inciteraient les Madrilènes à procéder de la sorte.

Deux départs affaiblissent la défense centrale

Après avoir perdu Toni Kroos, qui avait annoncé sa retraite en fin de saison, le Real Madrid a également vu Nacho quitter la capitale espagnole. Le défenseur central va s’engager en faveur d'Al Qadsiah, tout comme le jeune Rafa Marín, qui va lui s’envoler pour Naples. Avec ces deux départs, Carlo Ancelotti ne possède plus que trois arrières centraux de métiers : Antonio Rüdiger, Eder Militao et David Alaba, sachant que le second revient tout juste d’une grave blessure et que le dernier cité n’a plus foulé les terrains depuis le 17 décembre dernier.

Le Real Madrid veut boucler son arrivée avant les JO