Real Madrid : Mbappé arrive, le vestiaire lâche une punchline !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est enfin parvenu à mettre la main sur le joueur qu’il courtisait depuis de longues années. Après trois échecs cuisants en 2017, 2021 et 2022, le champion d’Europe tient son champion du monde et l’a blindé jusqu’en 2029. Une excellente nouvelle pour Eduardo Camavinga qui s’est enflammé pour le gros coup Mbappé.

Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le « club de ses rêves ». C’est ainsi qu’il a qualifié le Real Madrid le lundi 3 juin dernier dans la foulée du communiqué du club merengue concernant la signature de Mbappé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029. Et maintenant ? Les hauts décideurs du Real Madrid préparent sa présentation en grandes pompes au Santiago Bernabeu après l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). Néanmoins, sa fracture du nez pourrait reporter la date initiale du 16 juillet communiquée par Relevo .

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«Le Real Madrid ne veut que de grands joueurs. Il en fait partie»

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de Kylian Mbappé est très bien perçue du côté du Real Madrid et notamment chez le contingent français de la Casa Blanca. Eduardo Camavinga en fait partie et, puisqu’il le côtoie régulièrement en équipe de France, sait pertinemment à quel point il est une force pour un groupe. « Le Real Madrid ne veut que de grands joueurs. Il en fait partie. La saison prochaine, ce sera un élément majeur de notre équipe, un élément qui va beaucoup nous aider, par ses buts et ses passes décisives. Ça nous fera du bien ».

«Tu préfères avoir Kylian avec toi que contre toi»