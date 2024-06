Succession de Mbappé : Le PSG s’embarque dans du lourd !

Alexis Brunet

La saison prochaine, les supporters parisiens n’auront plus la chance de voir Kylian Mbappé évoluer sous les couleurs du club de la capitale. Le champion du monde a décidé de s’engager avec le Real Madrid et le PSG doit donc réagir et frapper un grand coup sur le marché des transferts. Pour remplacer le capitaine de l’équipe de France, Luis Campos pense notamment à Nico Williams, mais la concurrence est féroce pour l’Espagnol.

Le PSG attaquera la saison 2024-2025 de Ligue 1 sur la pelouse du Havre. Une rencontre que ne disputera pas Kylian Mbappé, puisque le champion du monde 2018 a décidé de quitter Paris cet été pour s’engager avec le Real Madrid. Afin de le remplacer le mieux possible, le PSG veut frapper un grand coup.

Nico Williams est dans le viseur du PSG

Luis Campos a déjà identifié plusieurs joueurs qui pourraient prendre la succession de Kylian Mbappé. Parmi eux figure Nico Williams qui impressionne en Liga sous les couleurs de l’Athletic Bilbao et qui fait de même avec l’Espagne lors de l’Euro.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Chelsea et le FC Barcelone sont également sur Williams