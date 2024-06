Le Real Madrid va doucher les espoirs du PSG avec une offre à 40M€ ?

Alexis Brunet

Depuis des années, le Real Madrid et le PSG sont souvent intéressés par les mêmes joueurs. C’était le cas dernièrement pour Aurélien Tchouaméni ou bien Jude Bellingham et cela se confirme avec le cas Leny Yoro. Le Lillois est courtisé par les deux formations et les dirigeants madrilènes aimeraient bien boucler l’opération avec un chèque de 40M€.

Le mercato estival n’a ouvert ses portes qu’il y a quelques jours, mais le PSG a déjà annoncé une recrue. Le club de la capitale a mis la main sur Matvey Safonov, qui a débarqué en provenance du FK Krasnodar contre environ 20M€. Après le Russe, d’autres recrues sont attendues à Paris.

Le PSG veut Leny Yoro

La prochaine étape pour le PSG sera sans doute de renforcer l’axe de sa défense. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la priorité de Luis Campos à ce poste se nomme Leny Yoro. Mais le conseiller football parisien n’est pas le seul à avoir un œil sur le Lillois.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le Real Madrid souhaite s’offrir Leny Yoro contre 40M€