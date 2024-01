EXCLU - Mercato : Le PSG a pris rendez-vous pour Leny Yoro

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Depuis de longues semaines, le PSG tente de convaincre le LOSC pour le transfert de Leny Yoro. Malgré plusieurs offensives, Paris n’a pas trouvé le moyen d’obtenir gain de cause. Mais selon nos sources, le rendez-vous est déjà pris pour l’été et un nouveau plan d’action pour la pépite des Dogues.

Le PSG ne forcera pas plus pour Leny Yoro. Après plusieurs offensives auprès du LOSC, Luis Campos ne tentera pas d’offre de dernière minute. Le board lillois se montre ferme et inflexible : aucun départ possible cet hiver pour le défenseur de 18 ans. Comme révélé par le10sport.com, le PSG a reçu une réponse musclée de la part des Dogues : 90 millions d’euros ou rien pour un transfert. Une manière de signifiée au club de la capitale que le joyau du Nord est tout simplement intransférable.

Le PSG s’arrête là pour cet hiver

Selon nos sources, il n’y aura pas de nouvelle offensive d’ici le 31 janvier de la part du PSG. En revanche, les dirigeants parisiens ont déjà pris rendez-vous pour l’été 2024. Un état qui promet déjà d’être chaud puisque Leny Yoro sera à un an, seulement, de la fin de son contrat (juin 2025). Luis Campos a déjà programmé l’offensive parisienne qui pourrait faire mouche. Et dispose d’un solide appui, en la personne de Jorge Mendes, qui a rejoint le clan Yoro par l’intermédiaire de la gestion image du joueur.

Les clubs anglais ne lâchent pas