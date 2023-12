EXCLU - Mercato : Le LOSC réclame un montant totalement délirant pour sa pépite !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Courtisé par toutes les grandes écuries européennes, Leny Yoro est l’un des joueurs de Ligue 1 les plus désiré du moment. Mais le LOSC ne se laisse pas faire et réclame une somme hallucinante aux clubs intéressés. Voici nos révélations.

Dans le sillage de Kylian Mbappé, la Ligue 1 voit débarquer des nouvelles pépites prêtes à flamber sur le marché européen. Warren Zaïre-Emery (17 ans, PSG), Guillaume Restes (18 ans, TFC), Eli Kroupi Junior (17 ans, Lorient) ou encore l’impressionnant Leny Yoro, 18 ans, défenseur du LOSC. Cette pépite des Dogues est d’ailleurs l’une des plus suivies du moment par les clubs européens. Comme révélé par le10sport.com, des discussions ont d’ailleurs démarré avec plusieurs géants anglais. Manchester City et Manchester United ont pris contact avec le club nordiste. Liverpool est également là, prêt à signer un joli chèque.

Olivier Létang donne son prix…

Si le LOSC se montre à l’écoute et mène des discussions avec tous les clubs intéressés, la priorité des dirigeants nordistes restent de conserver Leny Yoro, considéré comme l’un des meilleurs de sa génération à son poste. L’espoir de le prolonger est très vif. Pour autant, les intérêts des grands d’Europe sont très forts. Olivier Létang, président des Dogues, est conscient qu’il sera difficile de conserver son joueur très longtemps. Selon nos sources, l’ancien du PSG a déjà communiqué son prix pour un départ cet hiver. Une somme astronomique…

Le PSG reste positionné

Nos informateurs confirment qu’Olivier Létang n’a pas l’intention de brader le jeune Leny Yoro. Pour un transfert cet hiver, le LOSC a déjà réclamé 90 millions d’euros à plusieurs clubs venus aux renseignements ! Une somme délirante pour un joueur si jeune mais qui montre bien l’envie des Dogues de le conserver. Difficile, en effet, d’imaginer un club mettre autant d'argent. Le jeune Yoro a beau impressionner cette saison, avec des statistiques incroyables, il n’a pas encore une saison pleine en Ligue 1 ni 50 matchs professionnels à son actif. De son côté, le PSG reste positionné. Luis Campos et ses équipes n’ont pas avancé autant que les Manchester et Liverpool. Mais la présence de Jorge Mendes, conseiller image de Leny Yoro, restera quoi qu’il arrive un vrai plus pour Paris si jamais le club prenait la décision de dégainer.