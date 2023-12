Mercato - PSG : Surprise pour la prochaine destination de Mbappé ?

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé a toujours balancé entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, mais un troisième acteur semble s’être fait une place de choix depuis quelques temps. Il s’agit évidemment de la Premier League, dont la puissance économique ainsi que les projets sportifs de certains clubs permettent de faire rêver.

La date fatidique du 1er janvier approche et avec elle le début des problèmes pour le PSG. Car à partir de ce jour, Kylian Mbappé aura un pied et demi hors du club et une prolongation ne tiendra donc qu’à un exploit dans la dernière ligne droite, comme en 2022. Et en attendant, le Real Madrid observe avec attention...

Le Real Madrid tergiverse... trop ?

De l’autre côté des Pyrénées, on semble vouloir la jouer dans le plus grand des secrets pour Mbappé. L’échec de 2022 est en effet toujours dans les têtes Madrilènes et le président Florentino Pérez n’a pas l’intention de perdre une nouvelle fois la face. D’ailleurs, la presse espagnole commence à lâcher plusieurs pistes alternatives pour le Real Madrid, avec notamment Jamal Musiala du Bayern Munich.

Mbappé prêt à traverser la manche