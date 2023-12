Mercato - PSG : Le Qatar prépare du lourd avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est mis sous pression. Selon plusieurs sources, le Real Madrid voudrait obtenir une réponse de la part du joueur français avant la mi-janvier. Une position qui pourrait contraindre le PSG à changer ses plans et à contacter rapidement la star de 25 ans, poussé à vite prendre une décision sur son avenir.

Un nouveau feuilleton se prépare avec Kylian Mbappé, mais celui-ci pourrait être bien plus court que celui de 2022. Ni le PSG, ni le Real Madrid n'a envie de revivre pareille situation. Alors le club espagnol a adopté une position claire dans ce dossier.

Le Real Madrid a fixé une deadline à Mbappé

Dès le 1er janvier, le Real Madrid pourrait contacter Mbappé pour prendre la température et lui transmettre une offre. Selon The Athletic , le joueur du PSG ne va pas devoir traîner car une réponse est attendue avant la mi-janvier. En cas de refus, la formation merengue pourrait tout simplement abandonner ce dossier et se concentrer sur un autre profil.

Le PSG va répondre au Real Madrid