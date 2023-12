Mercato - PSG : Mbappé va toucher le jackpot ?

Hugo Chirossel

Dans quelques jours, Kylian Mbappé sera libre de s’engager avec le club de son choix. Son contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2024 et dans ces conditions, l’international français peut choisir sa prochaine destination à partir du 1er janvier. Une situation dont a bien l’intention de profiter le Real Madrid. S’il rejoignait les Merengue, l’attaquant de 25 ans serait alors le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Deux ans après, le Real Madrid va-t-il réussir à s’attacher les services de Kylian Mbappé ? En 2022, les Merengue croyaient avoir réussi leur coup. Tout était prêt afin que le capitaine de l’équipe de France les rejoigne, avant qu’il ne change d’avis. L’attaquant âgé de 25 ans avait finalement fait le choix de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option, qu’il n’a pas levée.

Le Real Madrid va contacter Mbappé la semaine prochaine

Deux ans plus tard, la situation n’a pas vraiment changé. Kylian Mbappé arrive de nouveau à la fin de son contrat avec le PSG et à partir du 1er janvier 2024, il pourra s’engager avec le club de son choix et donc potentiellement au Real Madrid. Comme indiqué par Marca , la Casa Blanca a l’intention d’entrer en contact avec Kylian Mbappé à partir de la semaine prochaine. Le but étant de connaître sa décision : rester au PSG, ou enfin rejoindre la capitale espagnole, comme cela avait failli se produire en 2022.

Mbappé peut devenir le joueur le mieux payé de l’histoire du Real Madrid