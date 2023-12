Mercato - PSG : Quelle star aurait dû rester à Paris ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est débarrassé d'un grand nombre de stars. En effet, Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Mauro Icardi ou encore Sergio Ramos ont quitté le club parisien il y a quelques mois. Selon vous, lequel d'entre eux manque au PSG actuellement ? A vos votes !

Passé totalement à côté de sa deuxième partie de saison 2022-2023, le PSG a décidé de tout changer. En effet, le club de la capitale a évincé Christophe Galtier pour le remplacer par Luis Enrique, avant d'enflammer totalement le mercato.

Le PSG a recruté douze joueurs

Plus précisément, le PSG a bouclé douze transferts au total dans le sens des arrivées : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Cher Ndour, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Interrogé par PSG TV , Luis Enrique s'est d'ailleurs livré sur le recrutement massif de Luis Campos : « Il y a eu beaucoup de choses nouvelles dès mon arrivée. Avec l'arrivée de beaucoup de joueurs, le nouveau centre d'entraînement et mettre en place une nouvelle philosophie de jeu. C'était des premières semaines intenses, avec une présaison tronquée pour certains joueurs, qui sont arrivés plus tard. Mais je dois dire que tout a été positif dès le début, les joueurs étaient réceptifs et tout le monde au club a aidé pour que tout se passe pour le mieux ».

Messi, Neymar, Verratti... ont quitté le PSG

En ce qui concerne les départs, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a également multiplié les opérations. Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est séparé de nombreux joueurs, notamment des stars. En effet, Lionel Messi (Inter Miami), Neymar (Al Hilal), Marco Verratti (Al Arabi), Mauro Icardi (Galatasaray) et Sergio Ramos (FC Séville), entre autres, ont tous claqué la porte du Parc des Princes lors de la dernière fenêtre de transferts.



