Mercato : Mbappé a lâché une réponse au PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va entrer dans les six derniers mois de son contrat au PSG et pourra officiellement entamer des discussions avec d’autres clubs sur les termes d’un futur pré-contrat. Mais hors de question de partir plus tôt qu’avant la fin de saison pour Mbappé qui voudrait évaluer les performances du PSG d’ici là.

On prend les mêmes et on recommence. Comme l’attestent les trois dernières sessions estivales des transferts, Kylian Mbappé va être au centre des débats en 2024 pour le PSG. Le contrat du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain prendra fin en juin prochain.

Pas de décision imminente pour Mbappé

Et le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité le 2 octobre dernier que Kylian Mbappé ne prendrait absolument pas de décision hâtive concernant la suite ou non de son aventure au PSG. Et ce n’est pas Ben Jacobs qui affirmera le contraire.

Mercato - PSG : Le Real Madrid sort du silence et prévient Mbappé https://t.co/i5VNaRqVfq pic.twitter.com/oPplzuOBMB — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Mbappé assure vouloir attendre la seconde partie de saison au PSG