Mercato - OM/OL : La guerre est déclarée pour cet international algérien

Thibault Morlain

En Ligue 1, la concurrence fait rage entre les deux Olympiques, l’OM et l’OL. Sur le terrain, cela donne lieu à des matchs qui font des étincelles. Mais voilà que les deux équipes françaises ne s’affronteraient pas seulement sur les pelouses. Ainsi, cet hiver, on pourrait bien assister à un duel entre l’OM et l’OL sur le marché des transferts.

Ce 1er janvier, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Ça risque notamment d’être mouvementé à l’OM ainsi qu’OL. Les deux Olympiques cherchent d’ailleurs à se renforcer dans le secteur offensif et voilà qu’un joueur aurait attiré l’attention de l’OM et de l’OL…



Benrahma entre l’OM…

Pour l’OM, cet hiver, l’une des priorités est notamment de faire venir un nouvel ailier pour Gennaro Gattuso. Le club phocéen pourrait alors trouver son bonheur à West Ham avec l’international algérien, Saïd Benrahma. Selon les informations de L’Equipe et confirmées notamment par La Minute OM , l’OM serait intéressé par le joueur de 28 ans, quelque peu en galère chez les Hammers.

… et l’OL !

Mais voilà que l’OL serait également sur le coup. Après une première partie de saison catastrophique, les Gones veulent relever la tête. Un gros mercato hivernal se préparerait à Lyon et comme cela a pu être révélé récemment, Benrahma serait également dans les petits papiers de l’OL.