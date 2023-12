Mercato - OM : Ça s'active pour le transfert d’un nouvel attaquant !

Thibault Morlain

Pour débuter l’année 2024, l’OM va devoir faire sans de nombreux internationaux africains partis à la CAN. Le secteur offensif de Gennaro Gattuso va notamment en prendre un coup. Ainsi, à l’approche du mercato hivernal, il est de plus en plus annoncé que l’OM devrait faire venir un nouvel élément en attaque, notamment un nouvel ailier. Reste à trouver l’heureux élu et ce vendredi, deux noms ont fait leur apparition sur les tablettes du club phocéen.

Plus que quelques jours avant l’ouverture du mercato hivernal. A partir du 1er janvier, les clubs pourraient apporter quelques retouches à leur effectif et l’OM devrait en profiter pour donner de nouvelles armes à Gennaro Gattuso. Avec les départs à la CAN notamment d’Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr et le fait que Joaquin Correa n’y arrive pas depuis son arrivée, l’OM voudrait notamment attirer un nouvel ailier. Cela pourrait être la priorité du mois de janvier à Marseille et Pablo Longoria et Mehdi Benatia, nouveau conseiller sportif, seraient déjà sur le coup.



Mercato - OM : Marseille va avoir une deuxième chance avec cet entraîneur https://t.co/gSib35WGde pic.twitter.com/yFlfWrNi6F — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

L’OM intéressé par Suso ?

Qui rejoindra alors l’OM durant ce mercato hivernal ? Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient visiblement coché plusieurs noms et selon les informations de L’Equipe dévoilées ce vendredi, une première piste mènerait du côté de l’Espagne. En effet, le profil de Suso, ailier de 30 ans évoluant au FC Séville, intéresserait ainsi le club phocéen en vue de la seconde partie de saison.

Un oeil sur Benrahma et en Turquie ?

Mais Suso ne serait pas la seule piste de l’OM pour son secteur offensif. Comme l’ajoute le quotidien sportif, Saïd Benrahma, international algérien de West Ham, serait lui aussi dans les petits papiers des Olympiens. Les deux Olympiques seraient ainsi sur le coup pour Benrahma puisque dernièrement, il était également annoncé que l’OL avait coché le nom du joueur des Hammers et que ce dernier était chaud à l’idée de rejoindre les Gones. De plus, l’OM aurait également des vues du côté de la Turquie pour trouver ce renfort offensif tant désiré durant ce mois de janvier. A suivre…