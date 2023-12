Mercato - PSG : Luis Enrique veut mettre un joueur à la porte !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG devrait profiter du mercato hivernal pour combler ses besoins, mais aussi pour dégraisser son effectif. Comme l'a annoncé le 10Sport.com, l'une des priorités du club est de se séparer d'Hugo Ekitike. Mis au placard depuis le dernier mercato estival, l'ancien buteur du Stade de Reims ne figure plus dans les plans de Luis Enrique.

Le PSG devrait profiter du mercato hivernal pour se débarrasser de certains indésirables. Le nom de Layvin Kurzawa a été cité, mais l'un des dossiers prioritaires devrait concerner Hugo Ekitike. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le mois d'octobre, le buteur n'a plus d'avenir au PSG, notamment depuis qu'il a refusé de servir de monnaie d'échange dans l'opération Randal Kolo Muani l'été dernier.

Mercato - PSG : Paris en grand danger avec ce transfert ? https://t.co/7fBGkQGJrM pic.twitter.com/Ar87Fharrg — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Hugo Ekitike ne sera pas retenu

Journaliste anglais, Ben Jacobs confirme qu'Hugo Ekitike pourrait être le prochain joueur à quitter le PSG. L'ancien buteur du Stade de Reims aurait des touches en Premier League, mais aussi en Ligue 1.

Luis Enrique ne compte pas sur lui

Dans ce dossier, Luis Enrique a aussi eu son mot à dire. Et selon Ben Jacobs, le technicien espagnol verrait d'un bon œil un départ d'Ekitike. Le coach du PSG ne compte plus sur lui et souhaiterait donner sa chance à d'autres profils.